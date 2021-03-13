Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,00, altının gram satış fiyatı yüzde 1,09, dolar/TL yüzde 1,29, avro/TL yüzde 1,09 değer kazandı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,00 kazançla 1.557,39 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.526,58, en yüksek 1.580,03 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 2,74 kazançla 2.753,61 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,85 primle 1.246,83 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,85 değerle 2.093,33 puana yükseldi. Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 1,13 kayıpla 1.584,10 puana geriledi.

BIST 100’DE BU HAFTA EN ÇOK YÜKSELEN 3 HİSSE

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,82 ile Sasa Polyester oldu. Onu yüzde 13,83 ile Kerevitaş Gıda, yüzde 11,24 ile Gözde Girişim takip etti.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 8,12 ile İş Yatırım Menkul Değerler, yüzde 7,94 ile Albaraka Türk, yüzde 6,91 ile Emlak Konut GMYO olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 10 milyar 871 milyon lirayla Garanti Bankası, 8 milyar 64 milyon lirayla Sasa Polyester, 6 milyar 145 milyon lirayla Petkim yer aldı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 62 milyar 953 milyon lirayla Ford Otosan, 59 milyar 36 milyon lirayla Koç Holding, 58 milyar 800 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,09 kazançla 415,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,10 artışla 2 bin 759 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,29 değer kazanarak 7,5910 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,09 artışla 9,0530 lira oldu.

Geçen hafta 10,4200 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,98 artışla 10,5220 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,43 kazançla 8,1430 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,72, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,17 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,03 ile hisse senedi fonları oldu.