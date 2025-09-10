Düşürülen İHA'lardan sonra gözler 3 ülkede: Kim ne dedi?

BBC'nin haberine göre Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya ordusunun ülke hava sahasında bir gecede 19 insansız hava aracı ihlali tespit ettiğini söyledi. Tusk, Polonya parlamentosuna yaptığı açıklamada, tehditle mücadele etmek için havalanan Polonya ve NATO uçakları tarafından üç -belki de dört- insansız hava aracının düşürüldüğünü belirtti.

Tusk, ülkeye önemli sayıda İHA'nın Belarus'tan uçtuğunu, son İHA'nın yerel saatle 06:45'te düşürüldüğü bilgisini de verdi.

RUSYA'NIN TAVRI NE?

Rus yetkililerde şu ana kadar sessizlik hakim. Ancak BBC'nin aktardığına göre Rus devlet televizyonu, ismi açıklanmayan Polonyalı milletvekillerinin açıklamalarına dayanarak, olayın Ukrayna'nın düzenlediği bir sahte bayrak operasyonuna benzediğini söyledi.

Rusya'nın Polonya'daki geçici maslahatgüzarı, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasına girdiği iddialarını reddetti. Andrey Ordaş, Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, "İddiaların asılsız olduğuna inanıyoruz. Bu insansız hava araçlarının Rus menşeli olduğuna dair hiçbir kanıt yok" dedi. Ordaş'ın Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı da belirtiliyor.

BELARUS NE DİYOR?

Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Pavel Muravyeika, insansız hava araçlarının navigasyon sistemlerinin bozulması sonucu kazara Polonya hava sahasına girdiğini iddia ediyor.

BBC'ye göre savunma bakanlığının Telegram kanalında yayınlanan bir videoda, insansız hava araçlarının "yolunu kaybettiğini" ve Belarus'un kendi toprakları üzerinde bazılarını düşürdüğü vurgulanıyor.

