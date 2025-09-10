ARA
Türkiye'de üretilecek Ioniq 3'ün ilk işaretleri verildi

Türkiye'de üretilecek Ioniq 3 vitrine çıktı. IAA Mobility 2025'te görücüye çıkarılan elektrikli Concept THREE; Art of Steel tasarımı, Parametrik Piksel aydınlatmaları ile ön plana çıktı.


Son Güncellenme:
Hyundai, 2026 yılında üretimine başlanacak ve tasarımının yüzde 80'ini koruyacak olan Concept THREE isimli elektrikli otomobil konseptini sergiledi. Bu konsept, seri üretime geçtiğinde Türkiye'de bantlardan inecek olan Ioniq 3 modeline dönüşecek.

 

Hyundai'nin "Aero Hatch" olarak tanımladığı konsept, "Art of Steel" tasarım felsefesinden gelen keskin çizgileri, sportif tavan hattı ve dikey arka camıyla hem dinamik bir performans hem de pratik bir kullanışlılık sunmayı hedefliyor. 

Dış tasarımıyla geçmişteki Veloster modelini andıran araç, bu kez tek yerine iki arka kapıya sahip bir yapı sergiliyor. Hyundai Tasarım Merkezi Başkanı Simon Loasby, seri üretim modelinin konseptteki kadar agresif detaylara sahip olmayacağını belirtirken, arka difüzör ve şeffaf spoyler gibi unsurların gelecekte çıkabilecek bir N performans versiyonunda yer alabileceğini ifade etti.

 

Koreli üretici, aydınlatma teknolojisiyle de fark yaratıyor. Aracın her iki ucunda da yer alan Parametric Pixel aydınlatmaları daha gelişmiş bir yapıya sahip ve üst kısımdaki pikseller kademeli geçişle daha parlak bir şekilde parlıyor.

 

İç tasarımda ise Hyundai, alışılagelmiş çizgisinin dışına çıkıyor. Geleneksel geniş dokunmatik ekran yerine, sürücülerin kişisel tercihlerine göre konsolu özelleştirebileceği bir "widget" sistemi ön plana çıkarılıyor. Kompakt elektrikli araç pazarına odaklanan konsept model, Hyundai'nin mevcut orta ve büyük segment elektrikli araç ailesini tamamlayacak nitelikte. 4.287 mm uzunluğa, 1.940 mm genişliğe ve 1.428 mm yüksekliğe sahip olan Concept THREE, 2.722 mm'lik aks mesafesiyle özellikle şehir içi kullanım için optimize edilmiş bir çözüm sunuyor.

 
