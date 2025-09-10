Dış tasarımıyla geçmişteki Veloster modelini andıran araç, bu kez tek yerine iki arka kapıya sahip bir yapı sergiliyor. Hyundai Tasarım Merkezi Başkanı Simon Loasby, seri üretim modelinin konseptteki kadar agresif detaylara sahip olmayacağını belirtirken, arka difüzör ve şeffaf spoyler gibi unsurların gelecekte çıkabilecek bir N performans versiyonunda yer alabileceğini ifade etti.