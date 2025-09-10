Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bu yıla ilişkin dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı için BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve J.P. Morgan'a 9 Eylül'de yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç tutarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu meblağ, 16 Eylül'de Bakanlığın hesaplarına girecek.

Duyuruya göre, 16 Eylül 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,950, getiri oranı yüzde 7 olarak belirlendi.

Tahvil ihracına yaklaşık 200 yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katını aşan talep geldi. Tahvilin yüzde 40'ı Birleşik Krallık, yüzde 35'i ABD, yüzde 13'ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 11'i Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 1'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Bu tahvil ihracıyla birlikte, 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10,75 milyar dolar finansman sağlandı.