Damla Kent halka arzı: Borsada ne zaman işlem görecek?

Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için Gayrimenkul Sertifikanızın değerlerini borsa açık olduğu saatlerde yatırım hesabınız veya finans uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikası alım-satım işlemleri için masraf veya komisyon ödeyecek miyim?

- Tıpkı hisse senedi işlemlerinde olduğu gibi Gayrimenkul Sertifikası alım-satımda da aracı kurumun belirlediği işlem komisyonları ve MKK ücretleri gibi yasal masraflar olabilir.

Almak istediğim ev için gereken Gayrimenkul Sertifika sayısını nereden öğrenebilirim?

- Her bir daire için kaç sertifika gerektiği bilgisi, halka arz sürecinde yayınlanan İzahname Seti eklerinde ve projenin resmi web sitesinde paylaşılıyor.

Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise genel olarak şöyle: (konuma göre de farklar var)

62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika,

88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika,

144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika,

194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika

Konuyla ilgili detaylı bilgilere ise Emlak Konut'un internet adresinden veya çağrı merkezinden ulaşılabiliyor. Emlak Konut'un sitesinde projedeki farklı konumlardaki dairelerin sertifika sayıları yer alıyor. Bazıları şöyle:

Halka arz fiyatı 7,59 lira: Kaç sertifika 1 daire ediyor?



