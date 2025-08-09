Damla Kent halka arzı: Borsada ne zaman işlem görecek?

TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle Başakşehir'de hayata geçirilen Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikasında talep toplama süreci hafta içi tamamlandı. Yatırımcılar, 7,59 lira sabit fiyatla Borsa İstanbul üzerinden "DMLKT" işlem koduyla talepte bulundu.
1 HALK ARZ SONUÇLARI BEKLENİYOR
Damla Kent halka arzında sonuçlar henüz açıklanmadı. Sonuçların kısa sürede konsorsiyum liderleri tarafından açıklanması, halka arza kaç kişinin katıldığının duyurulması bekleniyor.
2 DAMLA KENT BORSA İŞLEM TARİHİ
Sertifikalar, 14 Ağustos'tan itibaren Borsa İstanbul'da işlem görecek.
3 MERAK EDİLEN SORULAR
3 YATIRIM MODELİ
Birinci seçenek, Konut Edinme Hakkı'nda (Asli Edim) yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.
İkinci seçenek, Nakit Kazanma Hakkı'nda (Tali Edim) Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.
Üçüncü seçenekte ise Alım-Satım'da, (Hisse Gibi İşlem) asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kar etme imkanına sahip olabilir.
4 Gayrimenkul Sertifikası değerini anlık olarak nasıl takip edebilirim?
Sertifikalar, Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için Gayrimenkul Sertifikanızın değerlerini borsa açık olduğu saatlerde yatırım hesabınız veya finans uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.
Gayrimenkul Sertifikası alım-satım işlemleri için masraf veya komisyon ödeyecek miyim?
- Tıpkı hisse senedi işlemlerinde olduğu gibi Gayrimenkul Sertifikası alım-satımda da aracı kurumun belirlediği işlem komisyonları ve MKK ücretleri gibi yasal masraflar olabilir.
Almak istediğim ev için gereken Gayrimenkul Sertifika sayısını nereden öğrenebilirim?
- Her bir daire için kaç sertifika gerektiği bilgisi, halka arz sürecinde yayınlanan İzahname Seti eklerinde ve projenin resmi web sitesinde paylaşılıyor.
Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise genel olarak şöyle: (konuma göre de farklar var)
62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika,
88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika,
144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika,
194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika
Konuyla ilgili detaylı bilgilere ise Emlak Konut'un internet adresinden veya çağrı merkezinden ulaşılabiliyor. Emlak Konut'un sitesinde projedeki farklı konumlardaki dairelerin sertifika sayıları yer alıyor. Bazıları şöyle:
Halka arz fiyatı 7,59 lira: Kaç sertifika 1 daire ediyor?
Sertifikam eksikse, kredi veya finansman kullanabilir miyim?
- Evet. Dairenin belirli bir değerine karşılık gelen sertifikayı biriktirdiğinizde, kalan kısmı tamamlayıcı finansman ya da kredi modelleriyle karşılayabilirsiniz.
Borsa İstanbul'da sertifikalarımı satmak ne kadar sürer?
- Yatırım hesabınız üzerinden yaptığınız satış emrinizin gerçekleşmesinin ardından paranız en geç 2 iş günü sonra yatırım hesabınıza geçer.