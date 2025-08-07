Emlak Konut'ta ve Damla Kent'te metrekare fiyatı ne kadar?

Halka arz fiyatı 7,59 lira olarak belirlenen sertifikalar, Borsa İstanbul’da "DMLKT" işlem koduyla işlem görüyor. Bugün başlayan talep toplama süreci, 8 Ağustos'ta sona erecek. Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında 1540 konut yer alıyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, dün projedeki fiyatlandırmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
1 FİYAT YORUMU
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Damla Kent projesine ait sertifikaların yüzde 25 indirimle halka arz edildiğini söylüyor.
Dün AA'ya konuşan Yılmaz, "Burası Emlak Konut'un nitelikli projelerinden olacak. 2021 yılında metrekaresi 30 bin lira bandında olan Çınarköy projemiz 2024'ün sonunda 120 bin liralar bandına geldi. Yani 4 kat değer artışı çok net bir şekilde gözüküyor. Başakşehir'deki projelerimizde benzer artışların olduğunu görüyoruz. Damla Kent projesinde aynı nitelikli bir projeyi aslında iskontolu olarak piyasaya sunuyoruz" diyor.
2 EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR PROJELERİNDE METREKARE FİYATI
Yılmaz, Başakşehir bölgesindeki Emlak Konut projelerinde metrekare satış fiyatlarının peşin ödemede 100 bin liranın üzerinde olduğunu ifade ederek, projenin yüzde 25'lik indirimle vatandaşa sunulduğunu söyledi.
Projenin halka arz fiyatının, SPK lisanslı bağımsız bir kuruluş tarafından hazırlanan değerleme raporu baz alınarak belirlendiğini vurgulayan Yılmaz, "Bu fiyat, projemizin temeline bizimle birlikte harç koyan ilk yatırımcılarımıza, bir 'kurucu ortak avantajı' sunmaktadır. Amacımız, bölgedeki güncel rayiçler üzerinden, projenin başlangıç değerlemesine ortak olan yatırımcılarımıza adil bir başlangıç noktası sağlamaktır.' şeklinde konuştu.
3 BİR AY FİYAT İSTİKRARI UYGULANACAK
Emlak Konut olarak projenin arkasında olduklarının altını çizen Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Bu anlamda SPK ile yürüttüğümüz süreçte buradaki bütün riskleri, sertifika değerinin düşme ihtimalini göze aldık. Gerekli likidite sağlayıcılığı ve piyasa yapıcılığı konusu izahnameye çok net şekilde girdi. Emlak Konut olarak projenin arkasında olacağız. Anlamsız artış veya düşüşler fokusumuzda olacak. Bu proje spekülasyona açık değil.
Toplam derinliğe bakıldığında, bugünkü 7,59 TL değerinden 50 milyar liranın üzerine çıkan bir büyüklükten bahsediyoruz. Sürecin adil bir piyasa değeriyle devam etmesi açısından önemli hususlardan bir tanesi Borsa İstanbul'da artış ve düşüşlerde yüzde 5'lik bir makasla hareket edeceğiz. Normalde bu yüzde 10'dur, gayrimenkul sertifikasına özgü yüzde 5'e çekildi. İlk bir aylık süreçte fiyat istikrarının olmasıyla alakalı konuyu da yine izahnamemizde açıkladık."
4 RAKAM GEREĞİNDEN FAZLA ARTARSA...
Yasir Yılmaz, projeyi etaplar halinde yapılandırdıklarını kaydederek, "Projemizi etaplar halinde yapılandırmamızın sebebi, piyasa talebini sağlıklı bir şekilde karşılayarak piyasa derinliğini korumaktır. Bu strateji, ani fiyat boşluklarının önüne geçerek daha istikrarlı bir piyasa oluşumunu destekleyecektir." şeklinde konuştu.
5 METRAKARE FİYATINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Yılmaz, metrekare fiyatına yönelik eleştirilere ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:
"Bugün (o bölgede) 100 bin liralar bandında peşin veriyoruz. Burada bahsettiğimiz rakam ortalama 75 bin lira. Şerefiye kurgusuna bağlı olarak 62-63 bin liraya da 85-90 bin liraya da daire alabileceksiniz. Bahsettiğimiz rakam aslında peşin satış fiyatından geldiğimiz iskontodur. Vadeli satış fiyatından değil peşin satış fiyatından iskonto yapıyoruz. Bu önemli bir husus. Bugün gayrimenkulün değerini etkileyen birkaç konu var. İşçilik ve malzeme maliyeti. Donatılar, yeşil alanlar, altyapı ve projenin kendi maliyetini dikkate aldığımızda toplam maliyetin altında bir rakamla satışa çıkmış oluyoruz. Yani hem peşin satış fiyatından iskontolu hem de yatırımcı açısından maliyetinin altında bir fırsat satışı diyebilirim."