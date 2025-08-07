Emlak Konut'ta ve Damla Kent'te metrekare fiyatı ne kadar?

Emlak Konut olarak projenin arkasında olduklarının altını çizen Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Bu anlamda SPK ile yürüttüğümüz süreçte buradaki bütün riskleri, sertifika değerinin düşme ihtimalini göze aldık. Gerekli likidite sağlayıcılığı ve piyasa yapıcılığı konusu izahnameye çok net şekilde girdi. Emlak Konut olarak projenin arkasında olacağız. Anlamsız artış veya düşüşler fokusumuzda olacak. Bu proje spekülasyona açık değil.

Toplam derinliğe bakıldığında, bugünkü 7,59 TL değerinden 50 milyar liranın üzerine çıkan bir büyüklükten bahsediyoruz. Sürecin adil bir piyasa değeriyle devam etmesi açısından önemli hususlardan bir tanesi Borsa İstanbul'da artış ve düşüşlerde yüzde 5'lik bir makasla hareket edeceğiz. Normalde bu yüzde 10'dur, gayrimenkul sertifikasına özgü yüzde 5'e çekildi. İlk bir aylık süreçte fiyat istikrarının olmasıyla alakalı konuyu da yine izahnamemizde açıkladık."

