CW Enerji Genel Kurulu, 2024 faaliyetlerinden pay biçiminde kar payı ödemesi yapılması kararı almıştı. Buna göre her 1 TL nominal değerli hisse için yüzde 7.83 oranında pay biçiminde temettü dağıtılacak. Şirket 4 Ağustos'ta bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunu KAP'a bildirdi.