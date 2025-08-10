Borsada geçen hafta temettü haberi veren 5 şirket şöyle:
-
1 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
CW Enerji Genel Kurulu, 2024 faaliyetlerinden pay biçiminde kar payı ödemesi yapılması kararı almıştı. Buna göre her 1 TL nominal değerli hisse için yüzde 7.83 oranında pay biçiminde temettü dağıtılacak. Şirket 4 Ağustos'ta bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunu KAP'a bildirdi.
2 PLATFORM TURİZM (PLTUR)
Platform Turizm (PLTUR) 5 Ağustos'ta KAP'a genel kurulda onaylanan temettü kararını bildirdi. Buna göre şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7599590 TL, net 0,6459650 TL temettü dağıtacak. Kar payı ödeme tarihi henüz belli değil. Şirketten yapılan açıklamada "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.
3 TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. (TBORG)
Şirket, yönetim kurulunun kar payı teklifinin Genel Kurul'da onaylandığını duyurdu. Buna göre pay başına brüt 7,9883710 TL, net 6,7901153 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarih 12 Ağustos, ödeme tarihi 14 Ağustos
4 AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKMGY) / Kar payı avansı
Şirket kar payı avansı dağıtma kararı aldı. Pay başına net 2,4 TL kar payı avansı dağıtılacak. Nakit kar payı avansı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi ise 20 Ağustos 2025.