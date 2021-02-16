Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bugün (16 Şubat) yüzde 1,26 değer kaybederek günü 1.542,82 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 40,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 2,73 ile turizm oldu.

Analistler, ABD’deki ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının takip edildiğini belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD’de sanayi üretimi, perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Koza Altın 3.273.080.947 Petkim 2.945.733.513 Sasa Polyester 2.926.694.518 Gübre Fabrik. 2.127.279.862 Garanti Bankası 1.790.840.027 Emlak Konut GMYO 1.657.578.152 Şekerbank 1.470.819.171 İpek Doğal Enerji 1.176.999.183 Koza Madencilik 1.122.917.474 Kardemir (D) 1.077.579.450 Şişe Cam 905.323.969 Turkcell 867.300.104 Doğan Holding 802.568.838 Türk Hava Yolları 782.041.560 Tüpraş 756.062.407 Akbank 701.175.904 Vakıflar Bankası 685.674.785 Odaş Elektrik 684.183.619 Yapı ve Kredi Bank. 683.499.003 Karsan Otomotiv 646.042.232

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 41,18 37,86 8,77 Kordsa Teknik Tekstil 24,12 22,52 7,10 Gübre Fabrik. 77,90 73,15 6,49 Özak GMYO 5,89 5,58 5,56 MLP Sağlık 25,18 23,86 5,53 Alcatel Lucent Teletaş 34,42 33,06 4,11 Deva Holding 34,44 33,22 3,67 Çemtaş 17,70 17,08 3,63 Verusa Holding 69,00 66,65 3,53 İş Y. Men. Değ. 19,87 19,24 3,27 Bagfaş 27,68 26,88 2,98 Şekerbank 1,53 1,49 2,68 Aksigorta 9,80 9,57 2,40 Coca Cola İçecek 81,30 79,40 2,39 Albaraka Türk 2,38 2,33 2,15 TAV Havalimanları 23,12 22,70 1,85 Koza Madencilik 20,10 19,75 1,77 Aksa Enerji 11,49 11,30 1,68 Oyak Çimento 8,46 8,34 1,44 Eczacıbaşı İlaç 8,28 8,17 1,35

BIST 100’DE EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pınar Süt 26,50 28,10 -5,69 Akiş GMYO 3,63 3,77 -3,71 Kartonsan 77,40 80,00 -3,25 Kardemir (D) 6,72 6,94 -3,17 Garanti Bankası 9,74 10,05 -3,08 Logo Yazılım 144,00 148,50 -3,03 Ereğli Demir Çelik 14,72 15,18 -3,03 GSD Holding 2,64 2,72 -2,94 Akbank 6,51 6,70 -2,84 Doğuş Otomotiv 35,96 37,00 -2,81 Ege Endüstri 1.667,00 1.713,70 -2,73 Ford Otosan 157,20 161,60 -2,72 Koza Altın 144,80 148,70 -2,62 Hektaş 27,08 27,78 -2,52 İş Fin.Kir. 4,04 4,14 -2,42 Yapı ve Kredi Bank. 2,85 2,92 -2,40 Anadolu Grubu Holding 31,14 31,90 -2,38 Tekfen Holding 17,62 18,05 -2,38 İş GMYO 2,50 2,56 -2,34 Netaş Telekom. 34,38 35,20 -2,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)