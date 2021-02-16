Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bugün (16 Şubat) yüzde 1,26 değer kaybederek günü 1.542,82 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 40,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile tekstil deri, en çok kaybettiren ise yüzde 2,73 ile turizm oldu.
Analistler, ABD’deki ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının takip edildiğini belirtti.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD’de sanayi üretimi, perakende satışlar, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Koza Altın
|3.273.080.947
|Petkim
|2.945.733.513
|Sasa Polyester
|2.926.694.518
|Gübre Fabrik.
|2.127.279.862
|Garanti Bankası
|1.790.840.027
|Emlak Konut GMYO
|1.657.578.152
|Şekerbank
|1.470.819.171
|İpek Doğal Enerji
|1.176.999.183
|Koza Madencilik
|1.122.917.474
|Kardemir (D)
|1.077.579.450
|Şişe Cam
|905.323.969
|Turkcell
|867.300.104
|Doğan Holding
|802.568.838
|Türk Hava Yolları
|782.041.560
|Tüpraş
|756.062.407
|Akbank
|701.175.904
|Vakıflar Bankası
|685.674.785
|Odaş Elektrik
|684.183.619
|Yapı ve Kredi Bank.
|683.499.003
|Karsan Otomotiv
|646.042.232
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|41,18
|37,86
|8,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,12
|22,52
|7,10
|Gübre Fabrik.
|77,90
|73,15
|6,49
|Özak GMYO
|5,89
|5,58
|5,56
|MLP Sağlık
|25,18
|23,86
|5,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|34,42
|33,06
|4,11
|Deva Holding
|34,44
|33,22
|3,67
|Çemtaş
|17,70
|17,08
|3,63
|Verusa Holding
|69,00
|66,65
|3,53
|İş Y. Men. Değ.
|19,87
|19,24
|3,27
|Bagfaş
|27,68
|26,88
|2,98
|Şekerbank
|1,53
|1,49
|2,68
|Aksigorta
|9,80
|9,57
|2,40
|Coca Cola İçecek
|81,30
|79,40
|2,39
|Albaraka Türk
|2,38
|2,33
|2,15
|TAV Havalimanları
|23,12
|22,70
|1,85
|Koza Madencilik
|20,10
|19,75
|1,77
|Aksa Enerji
|11,49
|11,30
|1,68
|Oyak Çimento
|8,46
|8,34
|1,44
|Eczacıbaşı İlaç
|8,28
|8,17
|1,35
BIST 100’DE EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pınar Süt
|26,50
|28,10
|-5,69
|Akiş GMYO
|3,63
|3,77
|-3,71
|Kartonsan
|77,40
|80,00
|-3,25
|Kardemir (D)
|6,72
|6,94
|-3,17
|Garanti Bankası
|9,74
|10,05
|-3,08
|Logo Yazılım
|144,00
|148,50
|-3,03
|Ereğli Demir Çelik
|14,72
|15,18
|-3,03
|GSD Holding
|2,64
|2,72
|-2,94
|Akbank
|6,51
|6,70
|-2,84
|Doğuş Otomotiv
|35,96
|37,00
|-2,81
|Ege Endüstri
|1.667,00
|1.713,70
|-2,73
|Ford Otosan
|157,20
|161,60
|-2,72
|Koza Altın
|144,80
|148,70
|-2,62
|Hektaş
|27,08
|27,78
|-2,52
|İş Fin.Kir.
|4,04
|4,14
|-2,42
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,85
|2,92
|-2,40
|Anadolu Grubu Holding
|31,14
|31,90
|-2,38
|Tekfen Holding
|17,62
|18,05
|-2,38
|İş GMYO
|2,50
|2,56
|-2,34
|Netaş Telekom.
|34,38
|35,20
|-2,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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