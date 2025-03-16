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Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Şirket bugün KAP'a 2024 yılı kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin onaylandığını duyurdu.

16 Mart 2025 | 23:12
Son Güncellenme: 17 Mart 2025 | 00:09
Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu

Lokman Hekim'de (LKMNH) temettü kararı kesinleşti. Buna göre şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,4166666 TL, net 0,3541666 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,1770833 TL. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihleri 26 Mayıs ve 30 Eylül. Ödeme tarihleri ise 28 Mayıs ve 2 Ekim.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Brüt 90.000.000 TL kar dağıtılması,nakit dağıtılacak kâr payının iki eşit taksitte 26/05/2025 ve 30/09/2025 tarihlerinde ödenmesi hususu 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır" denildi. 
 

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