Mevcut pozisyonlar korunabilir
FED’in beklenen şekilde 25 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesi ve 2019 yılı para politikasında beklentilerin aksine şahin duruş sergilemesi, varlık fiyatlarını olumsuz etkiledi.
Uzmanlara göre, FED mevcut negatif durumu kısa sürede daha kötüleştirdi. Ana neden ABD-Çin arasında devam eden ve çözüm belirsizliği süren ticaret savaşları olduğundan varlık fiyatları riskten kaçış modu ile reaksiyon veriyor.
Ticaret savaşları gölgesinden piyasa katılımcılarının FED beklentileri varlık fiyatlarına yön verebilecekken, varlık fiyatlarında FED’in 2020 yılında 25 baz puan faiz indirimi yapabileceği etkin oluyor.
Bu hafta yılın son haftası ve piyasalar tatil rehavetinde olacak. Bu nedenle uzmanlara göre, yatırımcılar mevcut pozisyonlarını koruyabilir. Yeni yılda ise portföyler için fırsatlar olacak.
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