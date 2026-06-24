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Sayıştay Başkanlığına yeniden Metin Yener seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan gizli oylamada mevcut Başkan Metin Yener, 272 oy alarak yeniden Sayıştay Başkanlığına seçildi. Yener, ikinci kez bu göreve getirildi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sayıştay Başkanlığına yeniden Metin Yener seçildi

TBMM Genel Kurulu'ndaki seçimde 272 oy alan Metin Yener, yeniden Sayıştay Başkanı seçildi. Genel Kurulda gizli oyla yapılan seçimde, mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı.

289 milletvekilinin oy kullandığı seçimde Yener, 272 oyla Sayıştay Başkanlığına yeniden seçildi. Sazlık 14 oy aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Metin Yener kimdir? 

Metin Yener, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Yener, Başbakanlıkta uzman yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. Başbakanlık uzmanı, daire başkanı, kanunlar ve kararlar genel müdür yardımcısı, personel ve prensipler genel müdürü olarak Başbakanlıkta görev yapan Yener, 3 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü olarak atandı.

Gazi Üniversitesinde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yener, aynı zamanda Türk Devletleri Sayıştaylar Birliği Başkanı.

Yener, 22 Haziran 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulunda Sayıştay Başkanlığına seçilmişti.

Etiketler
Metin Yener Sayıştay Sayıştay Başkanı TBMM seçim
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