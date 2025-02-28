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Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) bugün KAP'a şirket yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu.

28 Şubat 2025 | 22:28
Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'den KAP'a 2024 yılı kar dağıtım önerisi duyuruldu. Buna göre pay başına brüt 12 TL, net 10,20 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Nisan, ödeme tarihi ise 7 Nisan 2025.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2024 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2024 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 5.221.439.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 17.003.810 TL'dir.

Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %1200,00 oranında toplam 6.000.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %1200,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 12,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %1200,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 12,00 Kr, net 10,20 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 03 Nisan 2025 olarak belirlenmesi öngörülmüştür. Söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitinin Ortaklar Genel Kurulu'na sunulması teklif edilmektedir.
 

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GERİ
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