Birçok halka arza aracılık eden Ünlü&Co hisselerinin yaklaşık yüzde 25’lik bölümünün halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurduğunu açıkladı.

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş. (ÜNLÜ & Co) halka arz için ilk adımı attı. Şirket hisselerinin yaklaşık yüzde 25 oranındaki kısmının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. Halka arz sürecinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi (Yapı Kredi Yatırım) yetkilendirildi.

Halka arzla ilgili olarak ÜNLÜ & Co’dan yapılan açıklamada; “25 yıllık başarımızı ve faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yarattığımız değerleri, hisselerimizi halka arz ederek paylaşma yolunda ilk adımı attığımız için gurur duyuyoruz” ifadesi kullanıldı.

1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık şirketi olarak kurulan ÜNLÜ & Co Grubu, 2010-2020 yılı arasındaki halka arzlar, ikincil halka arzlar ve hızlandırılmış talep toplama (accelerated book building) işlemlerini içeren sermaye piyasası işlemlerinde, özelleştirmeler hariç yüzde 22 pazar payı, 32 işlem ve 3 milyar dolarlık işlem tutarı ile tüm finans kurumları içinde ikinci sırada yer aldı. Grup, 2013 yılından bu yana toplam 20 adet borçlanma aracı ihracı ile de toplamda 1,7 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu.