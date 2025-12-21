Bursa ve Gaziantep zirveyi kaptırmadı

Otomotiv, tekstil ve yan sanayideki güçlü altyapısıyla 68 şirketi Anadolu 500 listesine sokan Bursa, Anadolu 500’deki ağırlığı bir miktar azalsa da 2024 yılında da açık ara lider konumda. Bursa, 2023 listesinde ise 76 şirketle temsil edilmişti. Gaziantep 62 şirketle listede ikinci sırada yer aldı.

Ekonomist’in 07 - 20 Aralık 2025 tarihli sayısından

Kocaeli listeye 46 şirket sokarken Adana 27, Denizli 26, Kayseri24 şirketle temsil edilerek köklü üretim kültürleri sayesinde ilk sıralardaki yerlerini koruyor. 16 şirketle Tekirdağ, 15 şirketle Balıkesir ve 13 şirketle Samsun listede yer alırken son yıllardaki organize sanayi yatırımlarının sahadaki etkisini net biçimde yansıtıyor. Antalya, Aydın, Bolu gibi iller, daha çok gıda işleme, tarıma dayalı sanayi ve perakende-tedarik zinciri şirketleriyle öne çıkıyor.



