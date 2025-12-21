ARA
DOLAR
42,82
0,03%
DOLAR
EURO
50,21
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
6063,99
1,62%
GRAM ALTIN
BIST 100
11341,90
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bursa ve Gaziantep zirveyi kaptırmadı

Anadolu 500 verileri, Türkiye’de üretim ve ticaretin hangi kentlerde yoğunlaştığını güçlü biçimde ortaya koyuyor. Listede 2024 yılında 53 şehir yer aldı. Listeye en fazla şirket sokan iller, geleneksel sanayi merkezlerinin hala bölgesel ekonomiye yön verdiğini gösteriyor.


Bursa ve Gaziantep zirveyi kaptırmadı

Otomotiv, tekstil ve yan sanayideki güçlü altyapısıyla 68 şirketi Anadolu 500 listesine sokan Bursa, Anadolu 500’deki ağırlığı bir miktar azalsa da 2024 yılında da açık ara lider konumda. Bursa, 2023 listesinde ise 76 şirketle temsil edilmişti. Gaziantep 62 şirketle listede ikinci sırada yer aldı.

Ekonomist’in 07 - 20 Aralık 2025 tarihli sayısından

Kocaeli listeye 46 şirket sokarken Adana 27, Denizli 26, Kayseri24 şirketle temsil edilerek köklü üretim kültürleri sayesinde ilk sıralardaki yerlerini koruyor. 16 şirketle Tekirdağ, 15 şirketle Balıkesir ve 13 şirketle Samsun listede yer alırken son yıllardaki organize sanayi yatırımlarının sahadaki etkisini net biçimde yansıtıyor. Antalya, Aydın, Bolu gibi iller, daha çok gıda işleme, tarıma dayalı sanayi ve perakende-tedarik zinciri şirketleriyle öne çıkıyor.


Bursa ve Gaziantep zirveyi kaptırmadı-1

Bursa ve Gaziantep zirveyi kaptırmadı-2
Bursa ve Gaziantep zirveyi kaptırmadı-3
Bursa ve Gaziantep zirveyi kaptırmadı-4
Bursa ve Gaziantep zirveyi kaptırmadı-5
Bursa ve Gaziantep zirveyi kaptırmadı-6
Bursa ve Gaziantep zirveyi kaptırmadı-7
Bursa ve Gaziantep zirveyi kaptırmadı-8
Bursa ve Gaziantep zirveyi kaptırmadı-9
Bursa ve Gaziantep zirveyi kaptırmadı-10
Etiketler
Anadolu 500
İlgili Haberler
Anadolu'nun en büyük 500 şirketi belli oldu: İşte ilk 10
Anadolu'nun en büyük 500 şirketi belli oldu: İşte ilk 10
“Üç kıtada 50’ye yakın tesise ulaştık”
“Üç kıtada 50’ye yakın tesise ulaştık”
Anadolu'da ihracatını en çok artıran 10 şirket: Rekorun ardından yeni yatırımlar geliyor
Anadolu'da ihracatını en çok artıran 10 şirket: Rekorun ardından yeni yatırımlar geliyor
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL