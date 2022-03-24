Seri internet girişimcisi ve e-ticaret uzmanı Başak İlhan, Road Akademi ile Türk girişimcilere e-ticaret eğitimi içinde ABD’de şirket kurma, doğru ürün ve pazar yeri seçimi konularında destek veriyor.

Seri internet girişimcisi, dijital stratejist ve e-ticaret uzmanı olan Road Global & Road Akademi Kurucu Ortağı Başak İlhan, üçü Amerika’da olmak üzere dört şirket kurdu, ikisini ise sattı.

2014 yılından bu yana New York, Austin ofisleri ve Miami, Las Vegas depoları ile servis veren bir e-ticaret ajansının kurucu ortağı ve yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Hayallerine e-ticaret ile ulaşan bir girişimci olarak Road Akademi ile Türk girişimcilere ve şirketlere eğitimler ve danışmanlıklar veriyor.

ABD’de e-ticaret eğitimi içinde şirket kurma, doğru ürün ve pazar yeri seçimi, teşvikler, operasyon, gümrük gibi konuların tamamında start up’lara destek veriyor.

SEKTÖR VE ÜRÜNE BAKIN

ABD’nin hata yapmak için çok pahalı bir ülke olduğuna dikkat çeken İlhan, “Hedefimiz; deneyimlerimiz ve uzmanlığımız ile girişimcileri ve firmaları hatalardan korumak, başarılı satışlara hızla yaklaştırmak” diyor.

Start up’lara ABD’de talep gören sektör ve ürünlere bakmalarını tavsiye eden İlhan, şöyle konuşuyor: “Aklınızda sadece fikir olan bir girişimciyseniz, bizden ABD’de ne satabilirim, nasıl satabilirim konularından başlayan danışmanlıklar alabilirsiniz. Eğer ürün sahibi ve ihracat yapan bir firmaysanız ABD pazarlama planı ve büyüme stratejileriniz için bizimle çalışabilir, depolarımızı kullanabilir ve tüm bu konularda danışmanlık alabilirsiniz.”

ŞİRKETLERİ KURTARACAK

‘Amazon’da hesap aç milyonlar kazan’ düşüncesinde dolar bazında paralarını savuran girişimcileri ve şirketleri kurtarmaya devam edeceklerini ifade eden İlhan, şöyle devam ediyor:

“ABD’de marka olmanın önemi, kolaylığı, doğru pazarlama planı ve operasyon konularında danışmanlıklarımız devam edecek. Amazon’da ürün satma, toptan ürün satma, kendi web sitesinden satış konularını uzun uzun anlatıp markalarımızın doğru yolları seçmelerini sağlamaya ve bu satış harmanını iyi yönetme konularında yardımcı olacağız.”

“LÜKS İKİNCİ ELE TALEP ARTACAK”

“Covid ile rekor seviyelere çıkmış olan büyüme farklı alanlarda da devam ediyor olacak. Bu yıl farklı pazar yerleri, yeni B2B model işlerde gelişmelerin devamını bekliyoruz.

Bir ürünü en iyi nasıl anlatırız ihtiyacından doğan, çok yeni sektör olacak. İkinci el pazarındaki büyük artışı takip ediyoruz ve lüks markaların online ve offline olarak sürdürülebilir moda kapsamında lüks ikinci el alanlar açacağını öngörüyoruz.

Günlük online alışverişlerimizde daha çok üyelik sistemi ve otomatik sipariş açılımlarını öngörüyoruz. Bankalardaki otomatik ödeme rahatlığını günlük set edilen market alışverişlerinde bekliyoruz.

Yeni ürün grubu olan dijital ürünlerin, metaverse shopping ile e-ticaret buluşmasına şahitlik etmeye başlıyoruz. Buradaki gelişmeler fiziksel ürün satan bizler için çok ilham verici. Mutlaka bir birleşim olacağını öngörüyoruz.”