15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 15 Tatilin (Sömestr/Yarıyıl Tatili) başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.
2026 Sömestr Tatili Tarihleri
|İşlem
|Tarih
|Not
|Karnelerin Verilmesi
|16 Ocak 2026 Cuma
|Öğrenciler bu tarihte karnelerini alacaktır.
|Yarıyıl Tatili Dönemi
|19 Ocak 2026 – 30 Ocak 2026
|Tatil, 19 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 30 Ocak Cuma günü sona erecektir.
|İkinci Dönem Başlangıcı
|2 Şubat 2026 Pazartesi
|Öğrenciler 2 Şubat 2026'da ders başı yapacaktır.
2025-2026 Ara Tatil Tarihleri
Yarıyıl (Sömestr) tatilinin yanı sıra, öğrencilerin kısa bir mola vereceği ara tatil tarihleri şöyle:
|Tatil Dönemi
|Başlangıç Tarihi
|Bitiş Tarihi
|I. Dönem Ara Tatili (Kasım)
|10 Kasım 2025 Pazartesi
|14 Kasım 2025 Cuma
|II. Dönem Ara Tatili (Mart)
|16 Mart 2026 Pazartesi
|20 Mart 2026 Cuma