  15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB tatil tarihleri

15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler ve veliler için ilk dönemin sona ereceği ve yarıyıl (sömestr) tatilinin başlayacağı tarihler kesinleşti. Peki 15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB tatil tarihleri


15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak? 2025-2026 MEB tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 15 Tatilin (Sömestr/Yarıyıl Tatili) başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. 

2026 Sömestr Tatili Tarihleri

İşlemTarihNot
Karnelerin Verilmesi16 Ocak 2026 CumaÖğrenciler bu tarihte karnelerini alacaktır.
Yarıyıl Tatili Dönemi19 Ocak 202630 Ocak 2026Tatil, 19 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 30 Ocak Cuma günü sona erecektir.
İkinci Dönem Başlangıcı2 Şubat 2026 PazartesiÖğrenciler 2 Şubat 2026'da ders başı yapacaktır.

2025-2026 Ara Tatil Tarihleri

Yarıyıl (Sömestr) tatilinin yanı sıra, öğrencilerin kısa bir mola vereceği ara tatil tarihleri şöyle:

Tatil DönemiBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
I. Dönem Ara Tatili (Kasım)10 Kasım 2025 Pazartesi14 Kasım 2025 Cuma
II. Dönem Ara Tatili (Mart)16 Mart 2026 Pazartesi20 Mart 2026 Cuma
