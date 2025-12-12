ARA
  DSİ personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Gözler İŞKUR DSİ 1389 işçi alımı kura çekilişinde

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında görevlendirmek üzere duyurduğu 1389 işçi alımı için başvuru süreci bitti. Peki DSİ personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? Gözler İŞKUR DSİ 1389 işçi alımı kura çekilişinde


Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında görevlendirmek üzere İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği 1389 işçi alımı süreci, kura çekimi aşamasına geldi. 

DSİ personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Alımlar, iki farklı yöntemle gerçekleştirilecektir:

Sınavsız (Noter Kurallı) Alım: 1305 Kadro

DetayAçıklama
Kadro Sayısı1305 Sürekli İşçi Kadrosu
Kadro ÖrnekleriTeknisyen, Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Bekçi, Düz İşçi, Şoför, vb.
Aday BelirlemeSınava tabi tutulmaksızın, 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.
Kura KapsamıAçık iş sayısı (1305) kadar asıl ve asıl sayısının 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

2.  Sınav Yöntemiyle Alım: 84 Kadro

DetayAçıklama
Kadro Sayısı84 Sürekli İşçi Kadrosu
Kadro ÖrnekleriEkskavatör, Dozer, Beko Loder, Yükleyici, Vinç, Greyder ve Forklift Operatörü
Aday BelirlemeSınava dahil edilecek adaylar, 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir (Açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday).

Önemli Tarihler ve Evrak Süreci

SüreçTarih AralığıNotlar
Evrak Teslimi (Zorunlu)08 Aralık 2025 – 19 Aralık 2025İlanda istenilen evraklar, adayın başvurduğu Bölge Müdürlüklerine teslim edilmelidir. 19 Aralık 2025'e kadar teslim etmeyenler kuraya dahil edilmeyecektir.
Evrak Kontrolü22 Aralık 2025 – 22 Şubat 2026Adayın açık işgücüne başvurduğu Bölge Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
Noter Kura Çekimi02 Mart 2026Sınavlı (84 kadro) ve Sınavsız (1305 kadro) alımların kura çekimi bu tarihte yapılacaktır.

Evrak Kontrolü Yapılacak Kadrolar: Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı vb.

Evrak Kontrolü Yapılmayacak Kadrolar: Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı.

Başvuru Sonuçları: İŞKUR tarafından belirlenecek başvurusu olumlu olan aday listelerinin açıklanma tarihi henüz netleşmemiştir. Güncel duyuruların DSİ ve İŞKUR üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.

