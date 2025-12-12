Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında görevlendirmek üzere İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirdiği 1389 işçi alımı süreci, kura çekimi aşamasına geldi.

DSİ personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Alımlar, iki farklı yöntemle gerçekleştirilecektir:

Sınavsız (Noter Kurallı) Alım: 1305 Kadro

Detay Açıklama Kadro Sayısı 1305 Sürekli İşçi Kadrosu Kadro Örnekleri Teknisyen, Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Bekçi, Düz İşçi, Şoför, vb. Aday Belirleme Sınava tabi tutulmaksızın, 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura Kapsamı Açık iş sayısı (1305) kadar asıl ve asıl sayısının 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

2. Sınav Yöntemiyle Alım: 84 Kadro

Detay Açıklama Kadro Sayısı 84 Sürekli İşçi Kadrosu Kadro Örnekleri Ekskavatör, Dozer, Beko Loder, Yükleyici, Vinç, Greyder ve Forklift Operatörü Aday Belirleme Sınava dahil edilecek adaylar, 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir (Açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday).

Önemli Tarihler ve Evrak Süreci

Süreç Tarih Aralığı Notlar Evrak Teslimi (Zorunlu) 08 Aralık 2025 – 19 Aralık 2025 İlanda istenilen evraklar, adayın başvurduğu Bölge Müdürlüklerine teslim edilmelidir. 19 Aralık 2025'e kadar teslim etmeyenler kuraya dahil edilmeyecektir. Evrak Kontrolü 22 Aralık 2025 – 22 Şubat 2026 Adayın açık işgücüne başvurduğu Bölge Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Noter Kura Çekimi 02 Mart 2026 Sınavlı (84 kadro) ve Sınavsız (1305 kadro) alımların kura çekimi bu tarihte yapılacaktır.

Evrak Kontrolü Yapılacak Kadrolar: Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı vb.

Evrak Kontrolü Yapılmayacak Kadrolar: Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı.

Başvuru Sonuçları: İŞKUR tarafından belirlenecek başvurusu olumlu olan aday listelerinin açıklanma tarihi henüz netleşmemiştir. Güncel duyuruların DSİ ve İŞKUR üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.