Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2026 Ramazan Bayramı takvimi

2026 yılı Ramazan Bayramı tarihleri ve resmi tatil süresi, yayımlanan takvimle kesinleşmiştir. Bayramın büyük bir kısmının hafta sonuna denk gelmesi, tatil süresinin uzaması beklentisini artırmaktadır.

2026 Ramazan Bayramı Tarihleri

Ramazan Bayramı, arefe günü ile birlikte resmi olarak 3,5 gün sürecektir.

Gün Tarih Not Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün) Bayramın 1. Günü 20 Mart 2026 Cuma Bayramın 2. Günü 21 Mart 2026 Cumartesi Bayramın 3. Günü 22 Mart 2026 Pazar

Resmi tatil süresi 3,5 gün olmasına rağmen, tatilin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kamu ve özel sektör çalışanları için tatil süresi uzama potansiyeli taşımaktadır:

Bayramın ilk gününün (Cuma) resmi tatil olmasıyla, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) bayram tatiline eklenmektedir.