2026 yılı Ramazan Bayramı tarihleri, üç ayların ve dolayısıyla Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle bayram tatilini hafta sonuyla birleştirerek uzun bir plan yapmak isteyen vatandaşlar, resmi tarihleri araştırıyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2026 Ramazan Bayramı takvimi


2026 yılı Ramazan Bayramı tarihleri ve resmi tatil süresi, yayımlanan takvimle kesinleşmiştir. Bayramın büyük bir kısmının hafta sonuna denk gelmesi, tatil süresinin uzaması beklentisini artırmaktadır.

2026 Ramazan Bayramı Tarihleri

Ramazan Bayramı, arefe günü ile birlikte resmi olarak 3,5 gün sürecektir.

GünTarihNot
Arefe Günü19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün) 
Bayramın 1. Günü20 Mart 2026 Cuma 
Bayramın 2. Günü21 Mart 2026 Cumartesi 
Bayramın 3. Günü22 Mart 2026 Pazar 

Resmi tatil süresi 3,5 gün olmasına rağmen, tatilin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kamu ve özel sektör çalışanları için tatil süresi uzama potansiyeli taşımaktadır:

Bayramın ilk gününün (Cuma) resmi tatil olmasıyla, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) bayram tatiline eklenmektedir.

 

