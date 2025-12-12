Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil? 2026 Ramazan Bayramı takvimi

2026 yılı Ramazan Bayramı tarihleri ve resmi tatil süresi, yayımlanan takvimle kesinleşmiştir. Bayramın büyük bir kısmının hafta sonuna denk gelmesi, tatil süresinin uzaması beklentisini artırmaktadır.
2026 Ramazan Bayramı Tarihleri
Ramazan Bayramı, arefe günü ile birlikte resmi olarak 3,5 gün sürecektir.
|Gün
|Tarih
|Not
|Arefe Günü
|19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)
|Bayramın 1. Günü
|20 Mart 2026 Cuma
|Bayramın 2. Günü
|21 Mart 2026 Cumartesi
|Bayramın 3. Günü
|22 Mart 2026 Pazar
Resmi tatil süresi 3,5 gün olmasına rağmen, tatilin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle kamu ve özel sektör çalışanları için tatil süresi uzama potansiyeli taşımaktadır:
Bayramın ilk gününün (Cuma) resmi tatil olmasıyla, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) bayram tatiline eklenmektedir.