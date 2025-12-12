Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemesi sorgulama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik merakla beklenen tarımsal destek ödemeleri hakkında sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir duyuru yaptı.
Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Bakan Yumaklı, desteklerle üreticinin gücüne güç katıp, emeğine sahip çıktıklarını belirterek, 1 milyar 46 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün (12 Aralık 2025) itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Ödeme Gruplarına Göre Dağılım:
Toplam 1 milyar 46 milyon 754 bin 503 TL olan bu destek ödemeleri, aşağıdaki alanlara göre dağıtılmıştır:
Hayvan Hastalıkları Tazminatı: 594 milyon 402 bin 411 lira
Kırsal Kalkınma Yatırımları: 364 milyon 362 bin 219 lira
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele: 72 milyon 98 bin 45 lira
Bireysel Sulama Sistemleri: 8 milyon 510 bin 328 lira
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı: 7 milyon 381 bin 500 lira
Bakan Yumaklı, ödemelerin çiftçilere "Hayırlı ve bereketli olsun" dilekleriyle ulaştırıldığını ifade etti.
Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama Adımları
Çiftçi destek ödemesi sorgulamasını yapmak isteyen vatandaşların takip etmesi gereken adımlar şunlardır:
Gerekli Bilgiler: Sorgulama işlemi için öncelikle geçerli bir T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi gerekmektedir. E-Devlet şifresi olmayan vatandaşların, herhangi bir PTT şubesinden şifrelerini temin etmeleri gerekmektedir.
Sorgulama Kanalı: Sorgulama, e-Devlet Kapısı'nın resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapılır.
Ekran Erişimi: E-Devlet sistemine T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra, arama çubuğuna "Çiftçi Kayıt Sistemi" yazılarak ilgili ekrana ulaşılır.
Bu ekran üzerinden ÇKS kayıt bilgileri görüntülenebilir ve son yapılan Çiftçi Destek Ödemesi detayları ve hesaplara aktarılıp aktarılmadığı kolaylıkla sorgulanabilir.