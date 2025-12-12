Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemesi sorgulama

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Bakan Yumaklı, desteklerle üreticinin gücüne güç katıp, emeğine sahip çıktıklarını belirterek, 1 milyar 46 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün (12 Aralık 2025) itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Ödeme Gruplarına Göre Dağılım:

Toplam 1 milyar 46 milyon 754 bin 503 TL olan bu destek ödemeleri, aşağıdaki alanlara göre dağıtılmıştır:

Hayvan Hastalıkları Tazminatı: 594 milyon 402 bin 411 lira

Kırsal Kalkınma Yatırımları: 364 milyon 362 bin 219 lira

Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele: 72 milyon 98 bin 45 lira

Bireysel Sulama Sistemleri: 8 milyon 510 bin 328 lira

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı: 7 milyon 381 bin 500 lira

Bakan Yumaklı, ödemelerin çiftçilere "Hayırlı ve bereketli olsun" dilekleriyle ulaştırıldığını ifade etti.