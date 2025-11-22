DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler DSİ 1389 personel alımı sonuçlarına çevrildi

Adaylar İçin Kritik Prosedürler

1. Belge Teslimi Zorunluluğu

Adaylar, ilanın genel ve özel şartlarında istenilen tüm evrakları, en geç 19 Aralık 2025 tarihine kadar ilgili Bölge Müdürlüklerine bizzat teslim etmelidir. Bu tarihe kadar evrak teslim etmeyen adaylar, noter kurasına dahil edilmeyecektir.

2. Bilgilendirme ve Takip Sorumluluğu

Kura yeri ve saati ile işçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adayların başvurduğu Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Adayların adreslerine kesinlikle yazılı bir bildirim (tebligat) yapılmayacaktır. Bu nedenle adayların, başvurdukları Bölge Müdürlüğünün internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri hayati önem taşımaktadır.

3. İptal Durumu

İlanda yer alan genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura çekimi ve hatta atama süreçlerinin her aşamasında idare tarafından iptal edilebilecektir. Adayların şartları taşıdığından emin olması gerekmektedir.