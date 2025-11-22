DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler DSİ 1389 personel alımı sonuçlarına çevrildi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatına yapacağı 1389 personel alımında başvuru sürecinin 21 Kasım'da sona ermesinin ardından, adaylar arasında personel alımı sonuç tarihleri araştırılmaya başlandı.
DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün 1389 personel alımındaki kritik kura çekimi süreci ve tarihleri kesinleşti.
Başvurusu 21 Kasım'da sona eren alım sürecinde, hem doğrudan atama yapılacak 1305 sürekli işçi kadrosu hem de sınavla alım yapılacak 84 sürekli işçi kadrosu için gerekli asıl ve yedek aday listeleri, 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir. Bu tarihten kısa süre sonra sonuçlar DSİ'nin resmi kanallarından açıklanacaktır.
Kura çekimi sonrası süreçte, sınavla alım yapılacak 84 kişilik kadro için belirlenen adayların sözlü sınava (mülakata) tabi tutulması gerekmektedir.
DSİ Personel Alımı Kura Öncesi Takvimi
|İşlem
|Tarih Aralığı
|Sorumlu Birim
|Gerekli Belgelerin Teslimi
|08 Aralık 2025 – 19 Aralık 2025
|İlgili Bölge Müdürlükleri
|Evrak Kontrolü
|22 Aralık 2025 – 22 Şubat 2026
|Bölge Müdürlükleri
|Noter Kurası Çekimi
|02 Mart 2026
|(Daha önce teyit edilmiş tarih)
Adaylar İçin Kritik Prosedürler
1. Belge Teslimi Zorunluluğu
Adaylar, ilanın genel ve özel şartlarında istenilen tüm evrakları, en geç 19 Aralık 2025 tarihine kadar ilgili Bölge Müdürlüklerine bizzat teslim etmelidir. Bu tarihe kadar evrak teslim etmeyen adaylar, noter kurasına dahil edilmeyecektir.
2. Bilgilendirme ve Takip Sorumluluğu
Kura yeri ve saati ile işçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adayların başvurduğu Bölge Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Adayların adreslerine kesinlikle yazılı bir bildirim (tebligat) yapılmayacaktır. Bu nedenle adayların, başvurdukları Bölge Müdürlüğünün internet sitesini düzenli olarak takip etmeleri hayati önem taşımaktadır.
3. İptal Durumu
İlanda yer alan genel ve özel şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura çekimi ve hatta atama süreçlerinin her aşamasında idare tarafından iptal edilebilecektir. Adayların şartları taşıdığından emin olması gerekmektedir.