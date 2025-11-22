ARA
DOLAR
42,44
0,17%
DOLAR
EURO
48,94
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
5547,99
-0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
10922,86
-0,52%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ALES 3 süresi ve saatleri

ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ALES 3 süresi ve saatleri

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen üniversite mezunlarının katılmak zorunda olduğu 2025-ALES/3 sınavı yarın yapılacak. Peki ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ALES 3 süresi ve saatleri


ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ALES 3 süresi ve saatleri

Akademik personel ve lisansüstü eğitim (yüksek lisans/doktora) hedefleyen binlerce adayın heyecanla beklediği 2025 yılının son ALES oturumu (ALES/3) için geri sayım, son saatlere girmiş durumda. ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?  

KategoriDetay
Sınav Tarihi23 Kasım 2025 Pazar (Yarın)
Başlangıç Saati10:15
Sınav Süresi150 dakika (2.5 saat)
Bitiş Saati12:45
Sonuçların Açıklanma Tarihi12 Aralık 2025

ALES sınav giriş belgesi

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre:

Atama İşlemleri Tamamlandı: 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ALES/3 sınavı için adayların girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Belge Erişimi: Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni (Admission Document), 13 Kasım 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinmişlerdir.

Sınavın yarın (23 Kasım Pazar) saat 10:15'te başlayacağı göz önüne alındığında, adayların Sınava Giriş Belgesi ve kimlik belgeleri olmadan binaya alınmayacaklarını kesinlikle unutmamaları gerekmektedir.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL