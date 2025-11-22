ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ÖSYM ALES 3 süresi ve saatleri

Akademik personel ve lisansüstü eğitim (yüksek lisans/doktora) hedefleyen binlerce adayın heyecanla beklediği 2025 yılının son ALES oturumu (ALES/3) için geri sayım, son saatlere girmiş durumda. ALES/3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
|Kategori
|Detay
|Sınav Tarihi
|23 Kasım 2025 Pazar (Yarın)
|Başlangıç Saati
|10:15
|Sınav Süresi
|150 dakika (2.5 saat)
|Bitiş Saati
|12:45
|Sonuçların Açıklanma Tarihi
|12 Aralık 2025
ALES sınav giriş belgesi
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre:
Atama İşlemleri Tamamlandı: 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak 2025-ALES/3 sınavı için adayların girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Belge Erişimi: Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni (Admission Document), 13 Kasım 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinmişlerdir.
Sınavın yarın (23 Kasım Pazar) saat 10:15'te başlayacağı göz önüne alındığında, adayların Sınava Giriş Belgesi ve kimlik belgeleri olmadan binaya alınmayacaklarını kesinlikle unutmamaları gerekmektedir.
