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Dolar güne nasıl başladı? 23 Mayıs yorumu

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 39,0180 seviyesinden işlem görüyor.

23 Mayıs 2025 | 09:52
Dolar güne nasıl başladı? 23 Mayıs yorumu

Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 38,9250'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 39,0180 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,6 yükselişle 44,1600'dan ve sterlin/TL yüzde 0,4 primle 52,5190'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,4 azalışla 99,6 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi tasarısı ve uyguladığı ticaret politikaları ülkede ekonominin gidişatı üzerinde soru işaretleri oluştururken, tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına ilişkin endişelerin devam etmesi varlık fiyatlamalarını zorlaştırıyor.

ABD yönetiminin uyguladığı ekonomi ve ticaret politikalarının olası sonuçlarına ilişkin belirsizlikler sürerken, bu durum enflasyon-resesyon ikileminin de devam etmesine neden oluyor.

Analistler, ekonomilerin başta tarifeler olmak üzere birçok risklerin gölgesinde yol haritası oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, ABD'de vergi indirimi, ilave gümrük vergilerinin büyüme ve enflasyon üzerindeki olası etkileri ve Trump ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uyumlu görünmeyen politikalarının başlıca belirsizlikler arasında yer almaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve sektörel enflasyon beklentilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının izleneceğini söyledi.

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Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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Anadolu Isuzu (ASUZU) temettü tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket
Borsa şirketi, yeni fabrikanın temellerini attı
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Mavi Giyim temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
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GERİ
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