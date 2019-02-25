2009’daki kadar bile mutlu değiliz
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2018 yılında yaptığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması, geçen yıl halkımızın ancak yarısından biraz fazlasının kendisini mutlu hissettiğini gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Her yıl kasım aylarında yapılan bu araştırmaya göre, 2018’de mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 53,4 oldu. Bu oran önceki yıl yüzde 58’di. Buna göre 2018’de mutluluk seviyesi yüzde 7,9 geriledi.
TÜİK’in bu konudaki verileri 2003 yılına kadar geri gidiyor. Bu verilere baktığımızda mutluluk seviyesinin ekonomideki durumla bir alakası var gibi görünüyor. Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı daha önce bu kadar düşük seviyeleri 2008 ve 2009 yıllarında görmüştü.
Bu iki yılda ekonomide resesyon vardı. Ekonominin çok hızlı büyüdüğü 2010 ve 2011 yıllarında ise mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının yüzde 60’ı aşarak tavana vurduğu gözleniyor. Burada bu kalıba uymayan tek yılı 2016 oluşturuyor.
2016 yılında ekonominin resesyonun kıyısına kadar gelmesine ve büyümenin çok yavaşlamış olmasına rağmen mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının hızlı büyüme yıllarındaki kadar yüksek gerçekleştiği dikkati çekiyor.
Ancak bunu da 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında yükselen vatanseverlik duygularıyla açıklamak mümkün. Bu değerlendirmeden sonra 2018’de mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının 2009 yılındaki seviyesinin de altında çıktığını belirtelim.
2009 yılında bu oran yüzde 54,3’tü. Yani şu anda 2009 yılındaki kadar bile mutlu değiliz. Bu da ekonomide yaşanan krizin bir başka göstergesini oluşturuyor.
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