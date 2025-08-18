1.800'den fazla çalışanını işten çıkardı, rekor ceza aldı

BBC'nin haberine göre bu, ülke tarihinde endüstri ilişkileri yasalarını ihlal eden bir şirkete verilen en yüksek ceza olarak kayıtlara geçti.
Mahkeme, cezanın 50 milyon Avustralya Doları’sını işten çıkarılan çalışanlar adına dava açan Ulaşım İşçileri Sendikası’na ödenmesine hükmetti. Federal Mahkeme Yargıcı Michael Lee, kararında cezanın diğer işverenler için caydırıcı olmasını amaçladığını belirtti.
Qantas, mahkeme kararını kabul ettiğini ve cezayı ödeyeceğini duyurdu. Qantas Grubu Genel Müdürü Vanessa Hudson, işten çıkarılan çalışanlar ve ailelerinden özür diledi. Hudson, beş yıl önce alınan dış kaynak kullanım kararının bazı çalışanlar ve aileleri için zorlayıcı olduğunu belirtti.
Qantas, 2020’de yer operasyon personelini dışarıya devretme kararı almıştı.
Şirket, pandemi döneminde havacılık sektörünün durması nedeniyle bu adımın finansal açıdan gerekli olduğunu savunmuştu. 2024’te ise işten çıkarılan çalışanlara 120 milyon Avustralya Doları tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı.
Qantas, yasa dışı işten çıkarmaların yanı sıra geçen yıl iptal edilen binlerce uçuş için bilet sattığı gerekçesiyle 100 milyon Avustralya Doları ödemeye mahkum edilmişti.