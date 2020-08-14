Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19’a karşı geliştirilen olası aşı ön alım stratejisi kapsamında ilk anlaşmanın merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca ile yapıldığını duyurdu.
Geliştirilen aşının Kovid-19’a karşı güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkeler adına 300 milyon doz alınacağı belirtilen açıklamada, yapılan sözleşmede 100 milyon doz ilave aşı alımı seçeneğinin de yer aldığı kaydedildi.
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Açıklamada, aşı çalışmaları sürdüren Sanofi-GSK ve Johnson & Johnson ile de benzer anlaşmalar için istikşafi görüşmeler yapıldığı belirtildi.
Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan “ChAdOx1 nCoV-19” adlı aşı adayı, haziran sonlarında Brezilya’da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı. (AA)
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