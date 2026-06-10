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  • AB'ye üyelik şartları ağırlaşıyor: Macaristan deneyimi sonrası yeni dönem başlıyor

AB'ye üyelik şartları ağırlaşıyor: Macaristan deneyimi sonrası yeni dönem başlıyor

Avrupa Birliği'nde gelecekte birliğe katılacak ülkeler için yeni bir üyelik modeli tartışılıyor. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, hukukun üstünlüğü ve demokratik ilkelerin ihlal edilmesi durumunda fonların askıya alınması ve oy haklarının sınırlandırılması gibi yaptırımların daha hızlı uygulanmasını sağlayacak yeni güvence mekanizmaları önerdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AB'ye üyelik şartları ağırlaşıyor: Macaristan deneyimi sonrası yeni dönem başlıyor

Avrupa Birliği'nde genişleme sürecini yakından ilgilendiren yeni bir öneri gündeme geldi. Beş üye ülke, gelecekte AB'ye katılacak devletlerin demokratik ilkelere aykırı adımlar atması halinde daha hızlı yaptırımlarla karşılaşmasını sağlayacak düzenlemelerin üyelik anlaşmalarına eklenmesini istedi.

Hukukun üstünlüğü ihlallerine hızlı yaptırım önerisi

Euronews'in haberine göre Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg yeni üyelerin temel haklar ve demokratik ilkelere aykırı uygulamalarda bulunması halinde AB fonlarının askıya alınması ve oy haklarının sınırlandırılması gibi yaptırımların daha hızlı devreye alınabilmesini talep etti.

Veto yetkisine geçici sınırlama gündemde

Öneride ayrıca, yeni üye ülkelerin veto yetkisinin belirli bir süre kısıtlanması da yer aldı. Düzenlemenin, özellikle dış politika gibi oybirliği gerektiren alanlarda karar alma süreçlerinin tıkanmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi.

"Macaristan deneyimi" etkili oldu

Girişimin, eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban döneminde yaşanan anlaşmazlıklardan çıkarılan dersler doğrultusunda hazırlandığı ifade ediliyor. Orban yönetimi, AB içinde veto kararları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin tartışmalar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olmuştu.

Karadağ en yakın aday olarak öne çıkıyor

İlgili belgede, AB'nin yeni üyelik anlaşmasını hazırlamaya başladığı Karadağ'ın aday ülkeler arasında üyeliğe en yakın ülke olarak görüldüğü kaydedildi.

Belgenin, Karadağ'ın yanı sıra Ukrayna, Moldova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Sırbistan gibi aday ülkeler için hazırlanacak gelecekteki üyelik anlaşmalarına da örnek teşkil etmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Etiketler
AB AB üyelik Macaristan Karadağ
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