ABD’de mortgage faizleri geriledi

ABD’de 30 yıllık mortgage (konut kredisi) faiz oranı geçtiğimiz haftaya göre düşüş gösterdi. Mortgage Bankers Association (MBA) verilerine göre, 30 yıllık sabit faizli mortgage oranı %6.64’ten %6.49’a geriledi.

Faizlerdeki bu düşüş, konut kredisi başvurularında ciddi bir artışa yol açtı. MBA’nın açıkladığı refinansman endeksi %12.2 artarak 1,012.4 seviyesine yükseldi. Bir önceki haftada bu artış sadece %0.9 seviyesindeydi.

Ev satın alma amacıyla yapılan kredi başvurularını gösteren satın alma endeksi de %6.6 artarak 169.1’e çıktı. Bu kalemde önceki hafta %3.1’lik düşüş yaşanmıştı.

Toplam mortgage başvurularını yansıtan bileşik piyasa endeksi ise 272.5’ten 297.7’ye yükseldi.

Veriler, mortgage faizlerindeki sınırlı düşüşün hem refinansman hem de yeni konut alımı talebini önemli ölçüde canlandırdığını ortaya koydu.