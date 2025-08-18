Bu ülkede insanlar her zamankinden daha uzun yaşıyor: İşte sebebi

BBC'nin haberine göre 1960 yılında Singapur’da doğan bir çocuğun ortalama yaşam beklentisi 65 yıl iken, bugün bu süre 86 yılın üzerine çıktı. Ayrıca, 2010-2020 yılları arasında ülkedeki 100 yaş ve üzerindeki kişi sayısı iki katına ulaştı. Uzmanlara göre bu gelişme, uzun yıllara dayanan kültürel geleneklerden çok, hükümetin bilinçli politikaları ve yatırımları sayesinde gerçekleşti.

“Mavi Bölge” kavramı, National Geographic yazarı Dan Buettner tarafından, insanların daha uzun ve sağlıklı yaşadığı bölgeleri tanımlamak için ortaya atılmıştı. Singapur, onlarca yıl sonra listeye eklenen ilk yeni bölge oldu.

Ülkede sigara ve alkol üzerindeki yüksek vergiler, kamusal alanlarda katı sigara yasakları, içeceklerde şeker oranının azaltılması ve zorunlu besin etiketleri gibi uygulamalar, halk sağlığını destekleyen önlemler arasında yer alıyor.

Sağlık sistemi ise hem bakım kalitesi hem de maliyet kontrolü açısından uluslararası sıralamalarda üst sıralarda bulunuyor.

2023 Legatum Refah Endeksi’nde Singapur, vatandaşlarının sağlık hizmetine erişiminde dünyada birinci sırada yer aldı.

Bunun yanı sıra ülke, “bahçe şehir” olarak tanımlanmasını sağlayan geniş parkları, doğa alanları ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Botanik Bahçeleri ile dikkat çekiyor.

Bu alanlar, hem toplumsal yaşamın merkezi olarak hem de düzenli egzersiz ve sosyal etkileşim için kullanılıyor.

Dünyanın en pahalı ikinci şehri

Yaşam kalitesi yüksek olan Singapur, aynı zamanda dünyanın en pahalı ikinci şehri olarak gösteriliyor. Hükümet, toplumsal uyumu ve güvenliği sağlamak amacıyla çöp atma, kamusal alanda sigara içme ve yaya geçidi dışında karşıdan geçme gibi davranışlara karşı katı yasalar uyguluyor.