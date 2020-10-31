ABD merkezli motosiklet üreticisi Harley-Davidson, elektrik destekli yeni bisikletleri için kurduğu Serial 1 adındaki markasını tanıttı.
Harley-Davidson, uzun süredir üzerinde çalıştığı elektrikli bisiklet modelleri için yeni bir marka yarattı.
Amerikan motosiklet devi ‘Serial 1 Cycle Company’ adındaki markası altında elektrikli bisiketlere odaklanacak.
Markanın ilk modelinin Mart 2021’de çıkması bekleniyor.
Yeni marka adını 1930’da üretilen ilk Harley-Davidson modeli Serial Number One’dan alıyor.
İşte daha önce ortaya çıkan bazı Harley-Davidson elektrikli bisiklet tasarımları.
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