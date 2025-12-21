Engelleri aşan yolculuk: Michaela Benthaus uzayın sınırını geçti

Blue Origin tarafından yapılan açıklamaya göre, New Shepard roketi NS-25 olarak adlandırılan görev kapsamında, ABD’nin Texas eyaletindeki West Texas fırlatma sahasından kısa süreli yörünge altı uçuş gerçekleştirdi.

Uçuşta, Alman havacılık ve uzay mühendisi Michaela Benthaus da yer aldı. Avrupa Uzay Ajansı’nda (ESA) mühendis olarak görev yapan Benthaus, 2018 yılında geçirdiği dağ bisikleti kazası sonrası omurilik yaralanması nedeniyle tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.

Altı kişilik mürettebatta Benthaus’un yanı sıra, Joey Hyde, Hans Koenigsmann, Neal Milch, Adonis Pouroulis ve Jason Stiesle bulundu. Yolcular, uçuşun en yüksek noktasında 100 kilometrenin üzerindeki irtifaya çıkarak birkaç dakika boyunca ağırlıksızlık deneyimi yaşadı.

Kapsül, uçuşun ardından paraşüt desteğiyle Texas çölüne güvenli şekilde indi. Benthaus, iniş sonrası yaptığı açıklamada, hayallerden vazgeçilmemesi gerektiğini ifade etti.