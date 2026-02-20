Adana bu tatlıyı konuşuyor: Yemek için şehir dışından bile gelen var

Tatlıcı Zeynep Geyik, "Kış günlerinde ezmeli künefe güzel ilgi görüyor. Şerbetli tatlılar kış günlerinde yok satıyor ve bu ilgi bizleri memnun ediyor. Ağır bir tatlı gibi gözüküyor ancak hiç ağır değil. Fıstık ve kaymağın uyumu çok güzel. Herkesi bekliyoruz" dedi.