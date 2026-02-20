ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Adana bu tatlıyı konuşuyor: Yemek için şehir dışından bile gelen var

Adana bu tatlıyı konuşuyor: Yemek için şehir dışından bile gelen var

Adanalı kadın tatlıcının hazırladığı ezmeli künefe, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Adana bu tatlıyı konuşuyor: Yemek için şehir dışından bile gelen var

Fıstık ezmesi ve kaymakla hazırlanan özel tatlı, kısa sürede kentin en çok tercih edilen lezzetleri arasında yerini aldı.

Adana’da kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ezmeli künefe, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor.

Fıstık ezmesi ve kaymakla hazırlanan ezmeli künefe, hem Adanalılar hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerden büyük talep görüyor.

Kış günlerinde şerbetli tatlıya olan ilginin artmasıyla birlikte işletmede yoğunluk yaşanırken, üretim taleplere yetişebilmek için aralıksız sürüyor.

Vatandaşlar, özellikle fıstık ezmesi ve kaymak uyumuyla hazırlanan ezmeli künefenin farklı ve doyurucu bir lezzet sunduğunu belirtiyor.

Tatlıcı Zeynep Geyik, "Kış günlerinde ezmeli künefe güzel ilgi görüyor. Şerbetli tatlılar kış günlerinde yok satıyor ve bu ilgi bizleri memnun ediyor. Ağır bir tatlı gibi gözüküyor ancak hiç ağır değil. Fıstık ve kaymağın uyumu çok güzel. Herkesi bekliyoruz" dedi.

Tatlı yemeye gelen müşterilerden Ayşe Kaya ise sosyal medyada tatlıyı gördüğünü ve denemeye geldiğini, çok beğendiğini söyledi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL