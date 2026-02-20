ARA
O ilde sıcaklık arttı, meyve ağaçları erken çiçek açtı

Ordu’da soğuk havanın ardından hızla yükselen sıcaklıklar, yalancı baharın etkisiyle meyve ağaçlarının erken çiçek açmasına yol açtı.

Ordu’da son günlerde hava sıcaklıklarının hızlı yükselişi, yalancı baharın etkisini hissettirdi. Kentte meyve ağaçları beklenenden erken çiçek açtı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Ordu'da birkaç gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları doğanın dengesini şaşırttı.

Meyve ağaçları erken çiçek açtı

Meyve ağaçları erken çiçek açtı

Şubat ayında etkili olan ılık ve güneşli hava dalgası nedeniyle şehir merkezinin yanı sıra sahil ve orta kesimdeki ilçelerde de bazı meyve ağaçları erken çiçek açtı.

Bahar aylarını andıran görüntüler

Bahar aylarını andıran görüntüler

Yalancı bahara aldanan şeftali badem ve erik ağaçları pembe-beyaz çiçeklerle kaplanarak bahar aylarını andıran görüntüler oluşturdu

Normal şartlarda bir ay sonra çiçeklenmesi bekleniyordu

Normal şartlarda bir ay sonra çiçeklenmesi bekleniyordu

Normal şartlarda yaklaşık bir ay sonra çiçeklenmesi beklenen ağaçların kış ortasında tomurcuklanması, bahar manzarasını andıran görüntüler ortaya çıkardı.

"Zamanı değil ama şu anda çiçek açtılar"

"Zamanı değil ama şu anda çiçek açtılar"

Güneşli hava ile birlikte meyve ağaçlarının erkenden çiçek açtığını belirten Mehmet Aydın, "Zamanı değil ama şu anda çiçek açtılar. Badem ağacını dikeli yaklaşık 3 sene oldu." dedi.

"Şu ana kadar meyve vermedi"

"Şu ana kadar meyve vermedi"

Aydın ayrıca, "Şu ana kadar meyve vermedi, şimdi de çok güzel çiçeği var. Yalancı bahara aldandı ve bana meyvesi de yanacak gibi geliyor. Ama meyve olmasa dahi şu an için görüntüsü yeterli. Normalde bir ay sonra çiçek açması gerekirdi, hava sıcaklığı şaşırttı. Havalar soğuk giderse meyvesi yanacak" ifadelerini de kullandı.
