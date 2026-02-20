O ilde sıcaklık arttı, meyve ağaçları erken çiçek açtı

Aydın ayrıca, "Şu ana kadar meyve vermedi, şimdi de çok güzel çiçeği var. Yalancı bahara aldandı ve bana meyvesi de yanacak gibi geliyor. Ama meyve olmasa dahi şu an için görüntüsü yeterli. Normalde bir ay sonra çiçek açması gerekirdi, hava sıcaklığı şaşırttı. Havalar soğuk giderse meyvesi yanacak" ifadelerini de kullandı.