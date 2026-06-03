Yaşlanma karşıtı deneyleriyle tanınan ABD'li teknoloji girişimcisi Bryan Johnson, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Kız arkadaşı Kate'in ailesiyle tanışmak için Avustralya'ya 17 saatlik bir uçuş gerçekleştiren Johnson, yolculuğun ardından paylaştığı sağlık verileriyle uzun süreli seyahatlerin insan vücut üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
1 "Seyahat yaşlanmayı hızlandırıyor ama onu gerçekten seviyorum"
Kız arkadaşı Kate'in ailesiyle tanışacağına dair sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Johson, "17 saatlik bir uçuş yapıyorum. Kate Avustralyalı ve uluslararası seyahat yaşlanmayı hızlandırıyor. Ama onu gerçekten seviyorum, bu yüzden buna değeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
2 "İnsan vücudu üzerinde ciddi etkiler yaratabilir"
Seyahatin ardından vücudunda gözlemlediği değişimleri paylaşan Johnson, modern yaşamın seyahati olumlu bir deneyim olarak sunduğunu ancak bunun insan bedeni üzerinde ciddi etkiler yaratabildiğini savunarak, "Oysa bu, insan vücudu için bir bakıma barbarca" dedi.
3 "Uyku düzeninin tamamen toparlanması: 18 gün"
Asya'ya son gidişinde biyobelirteçlerini ölçtüğünü, ancak ortaya çıkan verilerin pek iç açıcı olmadığını ifade eden Johnson, "Kan şekeri dengesinin yeniden sağlanması: 9 gün, sirkadiyen ritmin yeniden uyum sağlaması: 9 gün, uyku düzeninin tamamen toparlanması: 18 gün" açıklamasında bulundu.
Biyohacker olarak da tanınan Bryan Johnson, gün içinde çok sayıda sağlık ölçütünü titizlikle takip ediyor.
4 "Sık seyahat edenlerde daha yüksek düzeyde anksiyete, depresyon görülüyor"
Johnson, paylaşımında araştırma sonuçlarına da yer verdi.
Buna göre, sürekli iş için seyahat edenler, (ayda 3 haftadan fazla) etmeyenlere kıyasla daha yüksek düzeyde anksiyete, depresyon ve alkol kullanım sorunları yaşıyor.
Ayrıca, sürekli jet lag yaşayan uçuş ekiplerinde hafızayla ilişkili beyin bölgelerinde küçülme görülebildiği ifade ediliyor.
5 "Bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki yaratıyor"
Johnson'ın paylaştığı araştırmalara göre, sık seyahat bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etki yaratıyor. Uçak kabinlerindeki kuru havanın, enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan mukozaların kurumasına neden olduğunu ve bunun da hastalıklara karşı daha savunmasız hale getireceğini belirtiyor.
6 "Bu durum şaşırtıcı değil"
Johnson'a göre bu durum şaşırtıcı değil. İnsan vücudunun biyolojik bir saatle çalıştığını belirten teknoloji girişimcisi, uyku düzeni ve güneş ışığının birçok biyolojik süreci yönettiğini, sık seyahatlerin ise bu doğal düzeni bozabildiğini savunuyor.
7 Bryan Johnson’dan sık seyahat edenlere öneriler
Johnson, uluslararası seyahatlerin mümkünse üç ayda birden sık yapılmamasını önerdi. ABD'li girişimci, kabin içindeki nem oranının zaman zaman yüzde 5'e kadar düştüğünü, bunun da Sahra Çölü'nden bile daha kuru bir ortam oluşturduğunu kaydetti.
8 "Doğuya yapılan yolculuklar batıya kıyasla daha zorlayıcı"
Johnson ayrıca, araştırmaların her zaman dilimi değişikliği için vücudun yeniden uyum sağlamasının yaklaşık bir gün sürdüğünü ve doğuya yapılan yolculukların batıya yapılanlara kıyasla daha zorlayıcı olduğunu gösterdiğini söyledi.
9 "Oksijen seviyesindeki düşüş tek başına kortizol dengesini bozabilir"
Bryan Johnson, uçak kabinindeki koşulların da vücut üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savundu. Kabin basıncının yaklaşık 7 bin fit yüksekliğe eşdeğer olduğunu belirten Johnson, oksijen seviyesindeki düşüşün tek başına kortizol dengesini bozabildiğini ve inişten sonra saatler boyunca gece melatonin üretimini baskılayabildiğini ifade etti.