Hollanda’da dört partiden oluşan koalisyon hükümeti, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırı davrandığı gerekçesi ile istifa etti.
Ayrıntılar geliyor
Hollanda’da dört partiden oluşan koalisyon hükümeti, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırı davrandığı gerekçesi ile istifa etti.
Ayrıntılar geliyor
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için iş birliğine imza attı. Üç şirketten yapılan ortak...Daha fazla oku
Hollanda’da dört partiden oluşan koalisyon hükümeti, vergi dairesinin gelir incelemesi sisteminde hukuka aykırı davrandığı gerekçesi ile istifa etti. Ayrıntılar geliyor
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi...
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek, "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama...
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Ocak ile biten haftada beklentilerin üzerinde yükseliş göstererek 965 bine çıktı....
Manisa'nın Soma, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde yarın resmi açılışları yapılacak 4 enerji santralinde 1670 kişi istihdam edilecek. AA muhabirinin edindiği...
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın "Ocak 2020 Kısa Dönem...
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Teksilci iş insanı Hüseyin Yolcu, Granz isimli örme markasının ardından deniz giyimine yönelik yeni markası Lagranze'yi de tüketicilerle buluşturdu. A...
Pandemi, 2020 yılında girişimcilik ekosistemini canlandırdı. Bir anda duran yatırımlar, yaz aylarıyla birlikte büyük bir ivmeyle geri döndü. 2020, girişimcilik...
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