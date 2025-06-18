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  • İran ve İsrail'in nüfusu, yüzölçümü ne kadar?

İran ve İsrail'in nüfusu, yüzölçümü ne kadar?

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatmasının ardından iki ülke arasında çatışma süreci devam ediyor. İran ve İsrail'e ilişkin detaylar da internette çok arananlar arasında. Her iki ülkenin yüzölçümü de bugün arama motoru Google'da öne çıkanlar arasında. İşte İran'ın yüzölçümü, İsrail'in yüzölçümü...

18 Haziran 2025 | 13:07
Son Güncellenme: 18 Haziran 2025 | 13:47
İran ve İsrail'in nüfusu, yüzölçümü ne kadar?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran tarafının açıklamalarına göre Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İsrail'den yapılan açıklamada ise İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı yönünde.

İnternette ise iki ülkenin yüzölçümü merak edilen konular arasında. İran, yüzölçümü itibarıyla dünyada 17, İsrail ise 153. sırada.

İRAN'IN YÜZÖLÇÜMÜ, NÜFUSU NE KADAR?

  • İran'ın yüzölçümü 1.648.000 km². Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine göre etnik yapıya bakıldığında Farslar ve Azerbaycan Türkleri sırasıyla çoğunluğu oluşturmakta olup, Türkmenler, Kaşgay Türkleri, Afşarlar, Halaçlar, Kürtler, Lorlar, Araplar ve Beluciler, İran’da yaşayan diğer önemli etnik gruplar.
  • Worldometer'ın analizine göre İran'ın 2025 yılı nüfusunun yıl ortası itibarıyla 92.417.681 kişi olması bekleniyor. Nüfusa göre ülkeler listesinde İran 17. sırada yer alıyor.

İSRAİL'İN YÜZÖLÇÜMÜ, NÜFUSU NE KADAR?

  • Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde, İsrail'in künyesine ilişkin bilgilerde ülkenin yüzölçümü 20.766 km2 olarak görülüyor. (Bu yüzölçümü 1949 Ateşkes sınırlarına göre). UNdata'da (Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü) bu rakam 22.072 km² olarak görünüyor. Açıklamaya göre bu rakam, İsrail’in fiilen kontrol ettiği toplam alanı yansıtıyor. 
  • Worldometer'ın analizine göre İsrail'in 2025 yılı nüfusunun yıl ortası itibarıyla 9.517.181 kişi olması hesaplanıyor. Ve nüfusa göre ülkeler listesinde İsrail 98. sırada yer alıyor.
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Gedik Yatırım temettü tarihi belli oldu (2025)
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Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Bu hafta en az 12 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
69 yıllık tekstil şirketinden KAP'a konkordato açıklaması
2025 sonuna kadar 180 restoran açmayı hedefliyor
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