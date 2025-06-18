İran ve İsrail'in nüfusu, yüzölçümü ne kadar?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran tarafının açıklamalarına göre Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İsrail'den yapılan açıklamada ise İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı yönünde.

İnternette ise iki ülkenin yüzölçümü merak edilen konular arasında. İran, yüzölçümü itibarıyla dünyada 17, İsrail ise 153. sırada.

İRAN'IN YÜZÖLÇÜMÜ, NÜFUSU NE KADAR?

İran'ın yüzölçümü 1.648.000 km². Dışişleri Bakanlığı'nın sitesine göre etnik yapıya bakıldığında Farslar ve Azerbaycan Türkleri sırasıyla çoğunluğu oluşturmakta olup, Türkmenler, Kaşgay Türkleri, Afşarlar, Halaçlar, Kürtler, Lorlar, Araplar ve Beluciler, İran’da yaşayan diğer önemli etnik gruplar.

Worldometer'ın analizine göre İran'ın 2025 yılı nüfusunun yıl ortası itibarıyla 92.417.681 kişi olması bekleniyor. Nüfusa göre ülkeler listesinde İran 17. sırada yer alıyor.

İSRAİL'İN YÜZÖLÇÜMÜ, NÜFUSU NE KADAR?