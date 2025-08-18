ARA
  Labubu bebekler, video oyunları, kahve zincirleri... Asya ülkesinin imajı tazeleniyor mu?

Labubu bebekler, video oyunları, kahve zincirleri... Asya ülkesinin imajı tazeleniyor mu?

Çin, yıllardır ucuz ihracat, yoğun sansür ve gizemli devlet yapısı ile anılan olumsuz bir imajdan kurtulmak için çaba gösteriyor.

18 Ağustos 2025 | 11:22
Labubu bebekler, video oyunları, kahve zincirleri... Asya ülkesinin imajı tazeleniyor mu?

CNBC'nin haberine göre son yıllarda bu durum değişiyor. Ülke, yumuşak güç sıralamalarında yükseliyor ve yerli işletmeler, Çin’in küresel prestijini artırmada etkili rol oynuyor.

Çin menşeli kahve zincirleri New York’ta faaliyet göstermeye başladı, video oyunları milyarlarca dolar gelir elde ediyor ve “c-beauty” olarak bilinen Çin makyaj markaları küresel pazarlara açılıyor. Ancak ülkenin kültürel yükselişini en çok destekleyen unsur, oyuncak sektörü oldu.

Pop Mart’ın Labubu serisi, dünya genelinde büyük ilgi görüyor. 

Rihanna ve K-pop grubu Blackpink’in üyesi Lisa’nın çantalarında görülen 30 dolarlık bu peluş anahtarlık, yüz binlerce hayran tarafından takip ediliyor. 

Pop Mart, Almanya’da açtığı ilk mağazasıyla birlikte dünya genelindeki 500’den fazla mağazasını genişletti. Şirket, gizli kutu ürünleri sayesinde yılın ilk yarısında kârda yıllık yüzde 350 artış öngörüyor ve Goldman Sachs’a göre uzun vadede küresel satışları 11,3 milyar dolara ulaşabilir.

Pop Mart, Japon markaları Sanrio ve Bandai ile de rekabet ediyor. 2024’te Pop Mart satışları yüzde 107 artarken, Sanrio yüzde 45 artış bildirdi.

Çin’in yumuşak gücünü artıran tek sektör oyuncak değil. Video oyunları da küresel ölçekte dikkat çekiyor. 

Black Myth Wukong, ilk ayında 20 milyon adet satarken, Genshin Impact oyunu, piyasaya çıktığı ilk yılında 2 milyar dolar gelir elde etti ve Çin dışında daha fazla kazanç sağlıyor. Japonya ve ABD oyuncuları, oyunun en büyük pazarını oluşturuyor.

