Milyar dolarlık pazar: Bubble tea çılgınlığı kalıcı mı, geçici mi?

Fortune Business Insights’ın raporuna göre, küresel bubble tea pazarının büyüklüğü 2025’te 2,83 milyar dolar iken 2032’de 4,78 milyar dolara ulaşacak. Bu büyümenin en büyük aktörlerinden üç Çinli zincir — Mixue Group, Guming Holdings ve Auntea Jenny — 2024’te Hong Kong borsasında işlem görmeye başladı ve toplamda 700 milyon dolardan fazla yatırım topladı.

Grow Investment Group Yatırım Sorumlusu William Ma, CNBC’ye yaptığı açıklamada, birçok yatırımcının ABD tarifelerinden daha az etkilenen sektörlere yöneldiğini ve genç kuşağın tüketim alışkanlıklarının daha istikrarlı bir alan sunduğunu belirtti.

Sektörün en büyük oyuncusu olan Mixue, 2024 sonunda dünya genelinde 46 binden fazla şubeye ulaştı.

Bu rakam, şube sayısı açısından McDonald’s, Starbucks ve Subway’i geride bıraktı. Mixue’nin büyüme stratejisi, düşük fiyat ve yüksek hacme dayalı franchising modeli üzerine kurulu. 2024’te yeni mağaza açılış hızının yüzde 22 seviyesinde olduğu bildirildi.

Bubble tea sektöründe franchising kritik öneme sahip. Zincirlerin büyük çoğunluğu mağazaları doğrudan işletmek yerine franchise modeliyle büyüyor. Ana şirketler, malzeme ve ekipman tedarikinden gelir sağlarken, kira ve işletme giderlerini franchise sahipleri üstleniyor.

Bu model hızlı genişlemeyi sağlasa da kaliteyi koruma ve mağazalar arası rekabeti önleme gibi zorlukları beraberinde getiriyor.

Ortalama yatırım geri dönüş süresi 18-24 ay arasında değişirken, kapanan mağazaların oranı yaklaşık yüzde 20 olarak hesaplanıyor.