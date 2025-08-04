ARA
Sahte Labubu'lar bir ülkeyi alarma geçirdi

İngiltere’de TikTok’ta hızla popülerleşen Labubu oyuncaklarının sahteleri, polis ve ticaret denetim ekiplerini harekete geçirdi.

04 Ağustos 2025 | 09:35
Son Güncellenme: 04 Ağustos 2025 | 13:32
Sahte Labubu'lar bir ülkeyi alarma geçirdi

BBC'nin haberine göre Londra'nın dışında bulunan bir sanayi bölgesinde binlerce sahte oyuncağa el konuldu.

Yetkililer, ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin milyonlarca sterlini bulabileceğini belirtiyor. Ancak asıl endişe, bu oyuncakların içerdiği güvenlik riskleri. 

Ticaret Standartları yetkilisi Rhys Harries, bazı oyuncakların parçalanabildiğini, küçük parçalarının çocuklar için boğulma riski taşıdığını ifade etti. 

Ölçüm cihazlarıyla yapılan kontrollerde bu parçaların çocuk boğazına kaçabilecek boyutta olduğu tespit edildi.

İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi’ne göre, piyasaya hızla sunulan sahte ürünlerde tehlikeli malzemeler kullanılıyor. 

BBC'nin haberine göre sahte Labubu oyuncaklarının büyük kısmının Çin, Hong Kong ve Türkiye kaynaklı olduğu belirtiliyor. 

Sosyal medyada koleksiyoncular arasında hızla yayılan Labubu çılgınlığı, ürünlerin satışa sunulur sunulmaz saniyeler içinde tükenmesine neden oluyor. Orijinal oyuncaklara ulaşmakta zorlanan bazı kullanıcılar, ikinci el satış yapan kişilerden yüksek fiyatlarla ürün temin ediyor. 

Bu süreçte otomasyon yazılımlarıyla toplu alım yapıldığına dair iddialar da bulunuyor.


