Trump bir değişiklik daha peşinde: "Son derece hatalı bir yöntem"

"Son derece hatalı ve pahalı bir yöntem olan" posta yoluyla oy kullanma uygulamasının sonlandırılmasına yönelik harekete öncülük edeceğini belirten Trump, "Demokratların daha önce görülmemiş düzeyde hile yaptıkları için şiddetle karşı çıktığı bu çabayı, 2026 ara seçimlerine dürüstlüğü getirmeye yardımcı olacak bir yürütme emri imzalayarak başlatacağız." ifadesini kullandı.