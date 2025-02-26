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Trump'ın 'altın kart' planı: 5 milyon dolara satılacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede istihdam yaratacak yabancı yatırımcılara oturma izni ve vatandaşlığa giden yolu açacak "altın kart"ı 5 milyon dolar karşılığında satacaklarını bildirdi.

26 Şubat 2025 | 08:45
Son Güncellenme: 26 Şubat 2025 | 14:21
Trump'ın 'altın kart' planı: 5 milyon dolara satılacak

Trump, Oval Ofis'te imzaladığı başkanlık kararnamelerinin ardından açıklamalarda bulundu. "Altın kart" satacaklarını belirten Trump, "Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız ve bu size 'yeşil kart' ayrıcalıkları sağlayacak ayrıca vatandaşlığa da bir geçiş olacak." diye konuştu.

Zenginlerin bu kartı satın alarak ABD'ye geleceğini belirten Trump, bu kişilerin çok para harcayacaklarını, çok vergi ödeyeceklerini ve çok sayıda istihdam sağlayacaklarını anlattı.

Trump, bunun son derece başarılı olacağını düşündüklerine işaret ederek, programı gelecek iki hafta içinde ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Bu kartlardan 1 milyon veya daha fazlasını satabileceklerini ifade eden Trump, "Örneğin 1 milyon kart 5 trilyon dolar eder. 10 milyon kart satarsak toplam 50 trilyon dolar eder. 35 trilyon dolar borcumuz var, bu iyi olurdu, göreceğiz." dedi. Trump, tüm ülkelerden kişilerin bu altın kart için uygun olup olmayacağına yönelik soru üzerine, bunun duruma göre değişeceğini, bu kartın satılacağı kişilerin dikkatlice inceleneceğini aktardı.

Bir Rus oligarkın altın kart almaya uygun olup olmayacağı sorusuna da Trump, "Evet, muhtemelen. Bazı Rus oligarkları tanıyorum, onlar çok iyi insanlar." yanıtını verdi.

- "EB-5 yatırımcı vizesi" programı sonlandırılıyor

Ticaret Bakanı Howard Lutnick de EB-5 yatırımcı vizesini "saçmalık" olarak nitelendirdi ve bunun düşük fiyata yeşil kart almanın bir yolu olduğunu savundu.

EB-5 programını sona erdireceklerini söyleyen Lutnick, Trump'ın bu program yerine "altın kart" programını getirmek istediğini anlattı.

Lutnick, altın kart satılacak kişilere yönelik, "Elbette incelemeden geçmeleri gerekecek ancak dünya standartlarında harika küresel vatandaşlar olduklarından emin olmak için Amerika'ya gelebilirler." diye konuştu.

Lutnick, "51. eyalet" olarak nitelendirdiği Kanada dahil olmak üzere pek çok başka ülkenin bu programı uyguladığını kaydetti.

Yeşil kart (green card), sahiplerine ABD'de süresiz yaşama ve çalışma hakkı veriyor.

ABD'de yatırımcı göçmenler için tasarlanmış bir vize programı olan EB-5 de ülkede belirli bir miktarda yatırım yaparak ve istihdam yaratarak yeşil kart alınmasına olanak sağlıyor.

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