Emlak Konut kampanyasında ilk hafta satılan konut sayısı açıklandı

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında ayrılan 4 bin 500 konutun 1623'ü, ilk bir haftalık sürede satıldı.

Kampanyanın başlamasının ardından bir haftada, 213 bin 409 kişi detaylı bilgi almak için form doldurdu. Müşteri hizmetlerine 84 bin 261 çağrı gelirken, satış ofislerini ziyaret edenlerin sayısı 13 bini geçti. Kampanya kapsamında en çok ilgi gören projeler arasında, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Kuzey Adalar, Park Yaşam Çınarköy, Park Yaşam Antalya ve Balıkesir Emlak Konutları yer aldı.

- 3 farklı finansman modeli

Kampanya kapsamında vatandaşlara üç farklı finansman modeli sunuluyor.

Peşinatsız Azalan Taksit Modelinde, aylık yüzde 0,99 vade farkıyla 60 aya kadar taksit seçeneği bulunurken, İlk 12 Ay Ödemesiz Modelde Emlak Konut ilk 12 ay boyunca taksit ödemelerini karşılıyor ve alıcılar, yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanından faydalanabiliyor.

Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle sunulan Leasing Destekli Finansman Modelinde ise peşinat ödemeden veya isteğe bağlı peşinatla evin tamamı için finansman sağlanıyor, 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası" hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, "www.emlakkonut.com.tr" web sitesinden, 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden bilgi alabiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 18 Şubat'ta duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın 19 Şubat'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında detaylarını paylaştığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın sınırlı süre ve konut sayısı için geçerli olduğu belirtilmişti.