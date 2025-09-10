Yargıçtan Trump'a Fed freni: Cook'un görevden alınması durduruldu

ABD'de başkent Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının, görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmetti.

Yargıç, Trump yönetiminin Cook'un kurula ya da kamu yararına zarar verdiğini gösteren herhangi bir bulguya ulaşamadığını ifade ederek, Cook'un görevden almasını engelleyen geçici tedbir talebini kabul etti.

- Trump, Cook'u mortgage dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla görevden almıştı

ABD Başkanı Trump, 26 Ağustos'ta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, mektubunda Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.

Cook'un avukatı Abbe Lowell, Trump'ın Cook'u görevden alma girişiminin hiçbir gerçek veya hukuki dayanağı bulunmadığını savunmuştu.