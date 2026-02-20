ARA
119. Dönem ÖGG sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı için geri sayım başladı. Binlerce adayın beklediği sınav takvimi ve detaylar netleşti. Peki 119. Dönem ÖGG sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavına dair merakla beklenen kılavuzu yayımladı. Sınava girecek adaylar için tüm süreç netleşmiş durumda.

ÖGG 119. Dönem Sınav Takvimi

Sınav Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar

Sınav Saati: 10.00

Soru ve Cevapların İlanı: 24 Şubat 2026

Sonuçların Açıklanması: 13 Mart 2026 (Planlanan tarih)

Özel Güvenlik Görevlisi adayları sınav giriş belgelerini ÖGNET (Özel Güvenlik Bilgi Sistemi) üzerinden temin edebiliyor. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav yeri bilgilerini ve giriş belgelerini görüntüleyebiliyor.

Sınavın Kapsamı ve Detaylar

Kılavuzda belirtilen soru ve puanlama kriterleri şöyledir:

Yazılı Sınav: Adaylara çoktan seçmeli 100 soru sorulacak. Her soru 1 puan değerindedir.

Silah Farkı Sınavı: Silahlı sertifika almak isteyen adaylar, ek olarak 25 soruluk silah bilgisi testine girecek.

Uygulamalı Atış: Yazılı sınavın ardından belirlenen tarihlerde (23 Şubat - 8 Mart arası) uygulamalı atış sınavı gerçekleştirilecek.

Sınav Günü Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adayların sınava giriş yapabilmesi için yanlarında bulundurması zorunlu olanlar:

Sınav Giriş Belgesi: egm.gov.tr veya Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sayfasından alınan fotoğraflı belge.

Geçerli Kimlik: T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya süresi dolmamış pasaport.

Önemli Not: Sınav binasına cep telefonu, akıllı saat, her türlü elektronik cihaz ve metal aksesuarlarla girilmesi kesinlikle yasaktır.
