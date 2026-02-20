MSÜ sınav yerleri belli oldu! 2026 MSÜ sınav giriş yerleri sorgulama

ÖSYM beklenen duyuruyu yaptı: 2026-MSÜ Sınav Giriş Belgeleri 19 Şubat 2026 itibarıyla adayların erişimine açıldı. Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na katılacak olan adaylar, sınav yerlerini artık sistem üzerinden görebiliyorlar.
MSÜ Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
Adaylar, sınava girecekleri okul, salon ve sıra bilgilerini öğrenmek için şu adımları takip etmelidir:
Resmi Adres: ais.osym.gov.tr adresine gidin.
Giriş: T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın.
Döküm: "Sınava Giriş Belgesi" sekmesinden belgenizin çıktısını alın.
Hatırlatma: Belgenin üzerinde fotoğrafınızın olması zorunludur. Belge çıktısı renkli veya siyah-beyaz olabilir.
MSÜ Sınav Günü İçin Kritik Saatler
Sınav günü herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için ÖSYM'nin **"15 Dakika Kuralı"**na dikkat etmelisiniz:
Sınav Tarihi: 1 Mart 2026 Pazar
Sınav Başlangıç Saati: 10:15
Kapı Kapanış Saati: 10:00
Sınav Süresi: 165 dakika
Sınava Giderken Yanınızda Bulunması Gerekenler
Sınav binalarına giriş yaparken yanınızda şu iki belgenin mutlaka olması gerekir:
Sınav Giriş Belgesi: ais.osym.gov.tr üzerinden alınan güncel belge.
Geçerli Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport. (Ehliyet, mesleki kimlik kartları vb. belgeler sınav girişi için geçerli kabul edilmemektedir.)