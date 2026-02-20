Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman son? 2026 İOKBS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kılavuzuyla birlikte adaylar için kritik süreç netleşti. Eğitim desteği almak isteyen binlerce öğrenci için takvim şu şekilde işleyecek:
2026 Bursluluk Sınavı (İOKBS) Takvimi
Başvuru Dönemi: 9 Şubat 2026 – 11 Mart 2026
Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026
Sonuçların İlanı: 1 Haziran 2026
Sınav ve Başvuru Detayları
Kapsam: Sınava 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilecek.
Sınav İçeriği: Öğrencilere 80 soru yöneltilecek ve bu soruların cevaplanması için 100 dakika süre verilecek.
Başvuru Şartı: Başvuru yapabilmek için ailenin yıllık gelir toplamının, Bakanlıkça belirlenen fert başına düşen gelir sınırını aşmaması gerekiyor.