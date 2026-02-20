Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman son? 2026 İOKBS ne zaman?

Başvuru Nasıl Yapılır?

Öğrenciler başvurularını meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden bireysel olarak yapabilecekleri gibi, okul müdürlükleri aracılığıyla da gerçekleştirebilirler. Başvurunun geçerli sayılması için okul müdürlüğü tarafından onaylanması zorunludur