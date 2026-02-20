ARA
  • Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman son? 2026 İOKBS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için takvim ve uygulama detayları netleşti. Peki Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman son? 2026 İOKBS ne zaman?

Ekonomist
Ekonomist
Ekonomist

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) kılavuzuyla birlikte adaylar için kritik süreç netleşti. Eğitim desteği almak isteyen binlerce öğrenci için takvim şu şekilde işleyecek:

2026 Bursluluk Sınavı (İOKBS) Takvimi

Başvuru Dönemi: 9 Şubat 2026 – 11 Mart 2026

Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026

Sonuçların İlanı: 1 Haziran 2026

Sınav ve Başvuru Detayları

Kapsam: Sınava 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilecek.

Sınav İçeriği: Öğrencilere 80 soru yöneltilecek ve bu soruların cevaplanması için 100 dakika süre verilecek.

Başvuru Şartı: Başvuru yapabilmek için ailenin yıllık gelir toplamının, Bakanlıkça belirlenen fert başına düşen gelir sınırını aşmaması gerekiyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Öğrenciler başvurularını meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden bireysel olarak yapabilecekleri gibi, okul müdürlükleri aracılığıyla da gerçekleştirebilirler. Başvurunun geçerli sayılması için okul müdürlüğü tarafından onaylanması zorunludur
