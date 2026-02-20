İftara kaç dakika kaldı? İstanbul'da iftar kaçta?

Ramazan ayının o huzur dolu ilk gününü geride bıraktık ve şimdi 20 Şubat 2026 Cuma günü, yani Ramazan’ın ikinci iftarı için sofralar kurulmaya başlandı. Bugünün aynı zamanda Ramazan’ın ilk Cuma günü olması, manevi duyguları bir kat daha artırıyor.

Şu an saat 18:08 ve Türkiye’nin doğusunda iftar sofralarına oturulurken, batıda ise son hazırlıklar yapılıyor.