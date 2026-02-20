ARA
Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

İftara kaç dakika kaldı? İstanbul'da iftar kaçta?

Ramazan ayının o huzur dolu ilk gününü geride bıraktık ve şimdi 20 Şubat 2026 Cuma günü, yani Ramazan’ın ikinci iftarı için sofralar kurulmaya başlandı. Bugünün aynı zamanda Ramazan’ın ilk Cuma günü olması, manevi duyguları bir kat daha artırıyor.

Şu an saat 18:08 ve Türkiye’nin doğusunda iftar sofralarına oturulurken, batıda ise son hazırlıklar yapılıyor.

Büyükşehirlerde 2. Gün İftar ve 3. Gün Sahur Saatleri

Şehirİftar (Bugün)Sahur/İmsak (Yarın)
İstanbul18:5106:17
Ankara18:3606:03
İzmir19:0106:26
Bursa18:5106:17
Adana18:3005:53
Konya18:4006:04

 

 

İftara Ne Kadar Kaldı? (Geri Sayım)

Şu anki saate göre bazı illerimiz için kalan süreler yaklaşık olarak şöyledir:

Ankara: 28 dakika

İstanbul: 43 dakika

İzmir: 53 dakika

Ramazan'ın İlk Cuma Günü Hatırlatmaları

İftar Duası: Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in tavsiye ettiği üzere; "Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü" (Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, Sana inandım, Sana güvendim ve Senin rızkınla orucumu açtım) duasıyla orucunuzu açabilirsiniz.

Teravih Vakti: Bugün ilk Cuma olması hasebiyle camilerde yoğunluk bekleniyor. İstanbul’da yatsı ezanı 20:10, Ankara’da 19:54 ve İzmir’de 20:17’de okunacak.

Fitre Hatırlatması: 2026 yılı için Diyanet tarafından belirlenen asgari fitre miktarının 240 TL olduğunu, bayramdan önce verilmesinin yoksul ailelerin bayram hazırlığı için önemli olduğunu hatırlatalım.
