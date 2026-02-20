TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? Gaziantep TOKİ kura sonucu sorgulama

Gaziantep'te şehrin dört bir yanındaki 10 ilçeyi kapsayan bu dev projede, toplam 13 bin 890 konutun hak sahibi noter huzurunda yapılan çekilişle resmen belli oldu.
Gaziantep'te bugün saat 14:00'da başlayan büyük heyecan sona erdi ve 13.890 ailenin ev sahibi olacağı "Yüzyılın Konut Projesi" kura çekimi tamamlandı. Kamil Ocak Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan çekilişle, Şahinbey'den Karkamış'a kadar Gaziantep'in dört bir yanındaki hak sahipleri belirlendi.
Gaziantep TOKİ Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Kura çekimi tamamlandığı için asil ve yedek listeler sisteme yüklenmeye başladı. Durumunuzu şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla.
TOKİ Web Sitesi: Resmi internet sitesindeki "Kura Sonuçları" bölümünden.
Canlı Yayın Kaydı: Çekilişi tekrar izlemek isterseniz TOKİ'nin resmi YouTube kanalındaki videoya göz atabilirsiniz.
İlçelere Göre Konut Sayıları
Projenin en büyük payı 12 bin konut ile merkez ilçelere (Şahinbey ve Şehitkamil) ayrılırken, diğer ilçelerdeki dağılım şu şekilde gerçekleşti:
Nizip: 750
İslahiye: 330
Oğuzeli: 300
Nurdağı & Yavuzeli: 200'er
Araban: 80
Karkamış: 30
Gaziantep Konut Dağılımı ve Fiyat Listesi
Gaziantep'te inşa edilecek konutlar, farklı ihtiyaçlara hitap eden üç ayrı seçenekle sunuluyor:
|Konut Tipi
|Metrekare
|Satış Fiyatı
|%10 Peşinat
|Vade
|Aylık Taksit
|1+1
|55 m²
|1.800.000 TL
|180.000 TL
|240 Ay
|6.750 TL
|2+1
|65 m²
|2.200.000 TL
|220.000 TL
|240 Ay
|8.250 TL
|2+1
|80 m²
|2.650.000 TL
|265.000 TL
|240 Ay
|9.938 TL
Kurada ismi çıkan (asil) vatandaşlar için bundan sonraki adım, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama ve peşinat yatırma süreci olacak. Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalanmasını takip eden aydan itibaren başlamaktadır.