TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? Gaziantep TOKİ kura sonucu sorgulama

Gaziantep'te bugün saat 14:00'da başlayan büyük heyecan sona erdi ve 13.890 ailenin ev sahibi olacağı "Yüzyılın Konut Projesi" kura çekimi tamamlandı. Kamil Ocak Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan çekilişle, Şahinbey'den Karkamış'a kadar Gaziantep'in dört bir yanındaki hak sahipleri belirlendi.

Gaziantep TOKİ Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Kura çekimi tamamlandığı için asil ve yedek listeler sisteme yüklenmeye başladı. Durumunuzu şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla.

TOKİ Web Sitesi: Resmi internet sitesindeki "Kura Sonuçları" bölümünden.

Canlı Yayın Kaydı: Çekilişi tekrar izlemek isterseniz TOKİ'nin resmi YouTube kanalındaki videoya göz atabilirsiniz.