ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? Gaziantep TOKİ kura sonucu sorgulama

TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? Gaziantep TOKİ kura sonucu sorgulama

Gaziantep'te binlerce ailenin ev sahibi olma hayaliyle beklediği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura heyecanı bugün tamamlandı. Peki TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? Gaziantep TOKİ kura sonucu sorgulama

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TOKİ Gaziantep kura sonuçları açıklandı mı? Gaziantep TOKİ kura sonucu sorgulama

Gaziantep'te şehrin dört bir yanındaki 10 ilçeyi kapsayan bu dev projede, toplam 13 bin 890 konutun hak sahibi noter huzurunda yapılan çekilişle resmen belli oldu.

Gaziantep'te bugün saat 14:00'da başlayan büyük heyecan sona erdi ve 13.890 ailenin ev sahibi olacağı "Yüzyılın Konut Projesi" kura çekimi tamamlandı. Kamil Ocak Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan çekilişle, Şahinbey'den Karkamış'a kadar Gaziantep'in dört bir yanındaki hak sahipleri belirlendi.

Gaziantep TOKİ Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Kura çekimi tamamlandığı için asil ve yedek listeler sisteme yüklenmeye başladı. Durumunuzu şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla.

TOKİ Web Sitesi: Resmi internet sitesindeki "Kura Sonuçları" bölümünden.

Canlı Yayın Kaydı: Çekilişi tekrar izlemek isterseniz TOKİ'nin resmi YouTube kanalındaki videoya göz atabilirsiniz.

İlçelere Göre Konut Sayıları

Projenin en büyük payı 12 bin konut ile merkez ilçelere (Şahinbey ve Şehitkamil) ayrılırken, diğer ilçelerdeki dağılım şu şekilde gerçekleşti:

Nizip: 750

İslahiye: 330

Oğuzeli: 300

Nurdağı & Yavuzeli: 200'er

Araban: 80

Karkamış: 30

Gaziantep Konut Dağılımı ve Fiyat Listesi

Gaziantep'te inşa edilecek konutlar, farklı ihtiyaçlara hitap eden üç ayrı seçenekle sunuluyor:

Konut TipiMetrekareSatış Fiyatı%10 PeşinatVadeAylık Taksit
1+155 m²1.800.000 TL180.000 TL240 Ay6.750 TL
2+165 m²2.200.000 TL220.000 TL240 Ay8.250 TL
2+180 m²2.650.000 TL265.000 TL240 Ay9.938 TL

Kurada ismi çıkan (asil) vatandaşlar için bundan sonraki adım, TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde sözleşme imzalama ve peşinat yatırma süreci olacak. Taksit ödemeleri genellikle sözleşme imzalanmasını takip eden aydan itibaren başlamaktadır.

TOKİ 16-21 ŞUBAT KURA TAKVİMİ
 

16 Şubat Pazartesi Eskişehir (6.055 konut)
16 Şubat Pazartesi Karaman (1.550 konut)
17 Şubat Salı Konya (15.200 konut)
19 Şubat Perşembe Diyarbakır (12 bin 165 konut)
20 Şubat Cuma Adana- Çanakkale- Gaziantep
21 Şubat Cumartesi Bursa
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL