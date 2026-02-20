Adana TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Adana kura sonuçları sorgulama sayfası

Adana'da binlerce ailenin ev sahibi olma hayaliyle beklediği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında bugün (20 Şubat 2026 Cuma) büyük bir heyecan yaşandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişiyle, toplam 12 bin 400 konutun hak sahipleri asil ve yedek olarak belirlendi.
İşte sonuç sorgulama ekranı ve kurada adı çıkmayanlar için iade sürecine dair detaylar:
Adana TOKİ Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Kura çekimi tamamlandığı için isim listeleri sisteme yüklenmiş durumda. T.C. Kimlik Numaranızla durumunuzu şu kanallardan öğrenebilirsiniz:
e-Devlet Kapısı: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden.
TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden.
Kurada Adı Çıkmayanlar İçin Para İadesi
Kura çekiminde asil veya yedek listede yer alamayan adayların başvuru bedelleri (genellikle 500 TL veya proje bazlı belirlenen tutar) yanmıyor.
İade Süresi: Kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra.
Nereden Alınır? Başvuru yaptığınız bankanın (Halk Bankası veya Ziraat Bankası) şubelerinden veya ATM'lerinden iade tutarınızı çekebilirsiniz.
Hak Sahibi Olanlar İçin Sonraki Adımlar
Eğer isminiz asil listede çıktıysa, bundan sonraki süreç "Gayrimenkul Satış Sözleşmesi" imzalama aşamasıdır:
İlan Bekleme: TOKİ, sözleşme tarihlerini ve imza atılacak banka şubelerini resmi sitesinden ilan edecek.
Sözleşme ve Peşinat: Sözleşme sırasında konut bedelinin %10'u peşinat olarak yatırılacak.
Belgelerin Hazırlanması: Sözleşme aşamasında nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah (başvuru yapılan ilde en az 1 yıldır yaşadığınızı kanıtlayan belge) gibi evraklar istenecektir.
Merkez ilçeler başta olmak üzere Ceyhan, Kozan ve Karataş gibi 12 farklı ilçeyi kapsayan bu projede taksit ödemeleri, sözleşme imzalanmasını takip eden aydan itibaren başlayacak ve 240 ay (20 yıl) vade ile devam edecektir.