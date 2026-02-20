TOKİ Çanakkale kura sonuçları açıklandı mı? Çanakkale TOKİ kura sonucu sorgulama

Çanakkale'de binlerce vatandaşın merakla beklediği TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura heyecanı bugün (20 Şubat 2026) yaşandı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişle, Çanakkale genelinde inşa edilecek toplam 3 bin 276 konutun hak sahipleri belirlendi.
Çanakkale'de ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için beklenen an geldi. 20 Şubat 2026 Cuma günü saat 11:00'da Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Kongre Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, toplam 3 bin 276 konutun hak sahipleri belirlendi.
Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Noter onaylı asil ve yedek isim listeleri sisteme yüklenmiş durumdadır. Sonucunuzu öğrenmek için şu kanalları kullanabilirsiniz:
TOKİ Resmi Sitesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Konut Hakkı Sahipliği" ekranından durumunuzu anlık olarak görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr üzerinden yayımlanan PDF listeleriyle tüm isimlere ulaşabilirsiniz.
İşte kura sonuçları ve kontenjan dağılımına dair tüm detaylar:
Çanakkale TOKİ İlçe Kontenjan Dağılımı
Konutlar, ihtiyaca göre ilçeler arasında şu şekilde paylaştırıldı:
|İlçe
|Konut Sayısı
|Çanakkale Merkez
|1.350
|Biga
|450
|Ezine
|450
|Gelibolu
|300
|Çan
|300
|Ayvacık
|250
|Karabiga
|100
|Yenice
|76
Başvuru Ücreti İadesi Hakkında Not
Kurada adı çıkmayan adayların yatırmış olduğu 500 TL tutarındaki başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonra başvuru yapılan banka aracılığıyla iade edilmeye başlanacaktır.
TOKİ’nin Çanakkale’de hayata geçireceği 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için ödeme detayları netleşti. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için hazırlanan projede, piyasa koşullarına göre oldukça avantajlı fiyatlar ve uzun vadeli ödeme seçenekleri sunuluyor.
Çanakkale Konut Fiyatları ve Ödeme Tablosu (2026)
Çanakkale ve diğer Anadolu illerinde uygulanacak fiyatlandırma, daire tipine ve metrekaresine göre şu şekildedir:
|Konut Tipi
|Metrekare
|Satış Fiyatı
|%10 Peşinat
|Aylık Taksit
|Vade
|1+1 Daire
|55 m²
|1.800.000 TL
|180.000 TL
|6.750 TL
|240 Ay
|2+1 Daire (Küçük)
|65 m²
|2.200.000 TL
|220.000 TL
|8.250 TL
|240 Ay
|2+1 Daire (Büyük)
|80 m²
|2.650.000 TL
|265.000 TL
|9.938 TL
|240 Ay
Ödeme Planına Dair Kritik Detaylar
Peşinat Oranı: Tüm konut tiplerinde sabit olarak %10 peşinat uygulanmaktadır.
Vade Süresi: Toplamda 240 ay (20 yıl) vade imkanı sunulmaktadır.
Taksit Artışları: Taksit ödemeleri, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık memur maaş artış oranına göre güncellenecektir. 2026 yılının ilk altı ayı için uygulanacak artış oranı yaklaşık %15,57 olarak belirlenmiştir.