Türkiye'nin 5 yılda en fazla eczacılık ürünü sattığı ülke

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı 2020'de 1 milyar 699 milyon 296 bin dolar, 2021'de 1 milyar 678 milyon 161 bin dolar ve 2022'de 1 milyar 683 milyon 471 bin dolar oldu.

Bu rakam, 2023'te 1 milyar 980 milyon 811 bin dolara çıktı. İhracat, geçen yıl ise 2 milyar 75 milyon 855 bin dolar olarak gerçekleşti.

Böylece Türkiye, 2020-2024 döneminde 9 milyar 117 milyon 595 bin dolarlık eczacılık ürünleri ihracatı yaptı. Söz konusu ürünlerdeki ithalat tutarı ise 26 milyar 56 milyon 780 bin dolar oldu.

Güney Kore ihracatta zirvede

Güney Kore, bu dönemde 2 milyar 182 milyon 285 bin dolarla en fazla ihracat yapılan ülke oldu. İhracatta Macaristan 659 milyon 735 bin dolarla ikinci, Irak 460 milyon 673 bin dolarla üçüncü, Azerbaycan 336 milyon 347 bin dolarla dördüncü ve Gürcistan 283 milyon 410 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Listedeki diğer ülkeler